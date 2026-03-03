x close
Lista zborurilor anulate marți pe Aeroportul Otopeni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu

de Redacția Jurnalul    |    03 Mar 2026   •   09:07
Sursa foto: Zboruri anulate pe Aeroportul Otopeni

Compania Națională Aeroporturi București a anunțat marți că 28 de zboruri spre și dinspre mai multe destinații din Orientul Mijlociu au fost anulate pe Aeroportul Otopeni, pe fondul conflictului din regiune.

Potrivit listei publicate de CNAB, au fost anulate curse către și dinspre Tel Aviv, Dubai, Doha, Abu Dhabi, Amman și Manama.

Decizia a fost luată ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu.

Sunt afectate curse ale companiilor Tarom, El Al Israel Airlines, Flydubai, Wizz Air Malta, Ryanair, Qatar Airways, HiSky Europe, Fly One România și Anima Wings Aviation.

În total, 28 de curse, 15 plecări și 13 sosiri, au fost anulate:

COMPANIA ANIMA WINGS AVIATION S.A.

AWG760 – 03.03.2026 07:00:00 – D – AL MAKTOUM

AWG700 – 03.03.2026 07:40:00 – D – BEN GURION

AWG701 – 03.03.2026 14:55:00 – A – BEN GURION

AWG761 – 03.03.2026 18:15:00 – A – AL MAKTOUM

COMPANIA EL AL-ISRAEL AIRLINES

ELY573 – 03.03.2026 09:45:00 – A – BEN GURION

ELY574 – 03.03.2026 11:00:00 – D – BEN GURION

ELY571 – 03.03.2026 20:35:00 – A – BEN GURION

ELY572 – 03.03.2026 21:45:00 – D – BEN GURION

COMPANIA FLY ONE ROMANIA

FOE7809 – 03.03.2026 18:40:00 – D – BEN GURION

COMPANIA FLYDUBAI

FDB1709 – 03.03.2026 07:00:00 – A – DUBAI INTL

FDB1710 – 03.03.2026 08:00:00 – D – DUBAI INTL

FDB1797 – 03.03.2026 13:55:00 – A – DUBAI INTL

FDB1798 – 03.03.2026 15:00:00 – D – DUBAI INTL

COMPANIA HISKY EUROPE

HYS7289 – 03.03.2026 08:30:00 – D – MUHARRAQ BAHRAIN INTL

HYS235 – 03.03.2026 21:00:00 – D – BEN GURION

COMPANIA QATAR AIRWAYS

QTR219 – 03.03.2026 06:40:00 – A – HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT

QTR220 – 03.03.2026 10:40:00 – D – DOHA INTERNATIONAL AIRPORT

QTR221 – 03.03.2026 13:20:00 – A – DOHA INTERNATIONAL AIRPORT

COMPANIA RYANAIR

RYR5101 – 03.03.2026 05:45:00 – D – QUEEN ALIA INTL

RYR5100 – 03.03.2026 11:55:00 – A – QUEEN ALIA INTL

COMPANIA TAROM

ROT156 – 03.03.2026 03:05:00 – A – BEN GURION

ROT155 – 03.03.2026 20:45:00 – D – BEN GURION

COMPANIA WIZZ AIR MALTA

WMT3268 – 03.03.2026 00:40:00 – A – DUBAI INTL

WMT3257 – 03.03.2026 05:45:00 – D – BEN GURION

WMT3269 – 03.03.2026 12:00:00 – D – BEN GURION

WMT3258 – 03.03.2026 12:15:00 – A – BEN GURION

WMT3267 – 03.03.2026 13:15:00 – D – DUBAI INTL

WMT3270 – 03.03.2026 18:30:00 – A – BEN GURION.

(sursa: Mediafax)

