Blestemul puterii. Liderii occidentali, prinși între promisiunile de schimbare și furia alegătorilor  

Generații întregi de lideri au câștigat alegeri promițând aceleași lucruri: că vor repara sistemul, că vor readuce prosperitatea, că vor face statul mai eficient și vor reda oamenilor sentimentul unui viitor mai bun decât prezentul.

Odată ajunși la putere, mulți descoperă însă aceeași realitate dură - guvernarea modernă este mult mai dificilă decât campania electorală.

Cazul lui Keir Starmer este doar cel mai recent exemplu al unui fenomen mai larg.

Premierul britanic, care tocmai și-a anunțat demisia, a ajuns la putere promițând competență și stabilitate, după ani de turbulențe economice provocate de Brexit și crize politice succesive. Dar, în loc să încheie perioada de haos politic, el însuși a devenit parte a acesteia.

Problema de fond nu a fost doar lipsa unor rezultate spectaculoase, ci ruptura dintre așteptările create și realitatea guvernării: o economie cu creștere slabă, servicii publice aflate sub presiune, costuri ridicate pentru viața cotidiană și dificultatea de a transforma promisiunile electorale în schimbări vizibile.

Starmer nu este o excepție. El este expresia unei probleme care afectează la ora actuală întregul Occident.

De la Londra la Paris, de la Berlin la Washington, liderii ajung la putere pe valul nemulțumirii publice, dar descoperă rapid că instituțiile pe care promit să le reformeze sunt mult mai rezistente la schimbare decât și-au imaginat.

Partidele sunt fragmentate, birocrațiile sunt greoaie, economiile sunt influențate de forțe globale, iar politica din era rețelelor sociale este dominată de zgomot permanent și polarizare.

Alegătorii cer schimbare, însă guvernele descoperă că au tot mai puține instrumente pentru a o produce.

Când reformele se lovesc de realitate

Franța oferă un alt exemplu al acestei crize.

Emmanuel Macron a venit la putere în 2017 ca simbol al unei noi generații politice. A promis depășirea vechilor conflicte ideologice, modernizarea statului și liberalizarea economiei franceze și a fost prezentat drept alternativa rațională între vechile partide și populism.

Mandatul său avea să fie însă marcat de proteste, conflicte sociale și dificultăți în reformarea unui stat extrem de centralizat.

În plus, imaginea lui de reformator s-a transformat treptat în cea a unui lider distant, asociat cu elitele.

Paradoxal, liderii care au încercat să salveze centrul politic riscă să-l slăbească. În Franța, spre exemplu, nemulțumirea față de establishment a oferit astfel și mai mult spațiu formațiunilor radicale.

Furia economică și revenirea populismului

În multe democrații occidentale, problema fundamentală nu mai este doar ideologia, ci sentimentul oamenilor că sistemul nu mai funcționează pentru ei.

Mulți alegători nu simt că statisticile economice reflectă realitatea vieții lor. O economie poate fi viabilă pe hârtie, în timp ce familiile se confruntă cu prețuri mai mari la alimente, locuințe și energie.

Tocmai această discrepanță poate explica ascensiunea populismului.

În Statele Unite, Donald Trump a construit o mare parte din mesajul său politic pe furia față de elite și pe promisiunea de a reda controlul oamenilor obișnuiți.

Cu toate acestea, până și liderii populiști, precum Trump, se lovesc de aceeași problemă: așteptările create când sunt în opoziție sunt greu de îndeplinit atunci când ajung la putere.

Dovada? Șeful Casei Albe se află la cel mai scăzut nivel de încredere de când a revenit la conducerea țării.

Blestemul guvernării se resimte și în Germania, acolo unde cancelarul Friedrich Merz încearcă să readucă economia germană la nivelurile de prosperitate din trecut, în timp ce partidele radicale câștigă teren pe fondul frustrărilor sociale.

În Australia, Anthony Albanese se confruntă cu presiuni legate de locuințe și costul vieții.

Există însă și excepții. Premierul italian, Giorgia Meloni, a reușit până acum să mențină o imagine de stabilitate într-o țară obișnuită cu schimbări frecvente de guvern. Iar Mark Carney, în Canada, a exploatat abil nemulțumirile interne și tensiunile cu Statele Unite pentru a-și consolida poziția.

Tendința generală rămâne însă aceeași - puterea politică nu mai garantează controlul asupra realității.

Salvarea din afara sistemului

În acest context, noua speranță a electoratului occidental pare să vină din afara sistemului.

De altfel, poate cel mai interesant aspect al acestei crize de încredere este faptul că alegătorii caută tot mai des lideri proveniți din afara politicii tradiționale.

Andy Burnham, posibilul succesor al lui Starmer, este un exemplu. Deși a fost ministru, el a devenit cunoscut de abia din postura de primar al municipalității Manchester, din care și-a construit imaginea unui lider apropiat de oameni, venit din afara elitei londoneze.

La fel s-a întâmplat și cu actualul premier canadian, Mark Carney, fost bancher înainte de intrarea sa în politica de prim plan.

Recent, fostul premier britanic, Tony Blair, a formulat problema astfel: democrațiile moderne au nevoie de lideri care nu doar administrează dificultăți, ci și le rezolvă. Aceasta este marea provocare, în opinia fostului lider de la Londra.

Altfel spus, nu lipsa alegerilor amenință democrațiile occidentale, ci pierderea credinței că acestea mai pot aduce o schimbare.

Aproape fiecare lider occidental al ultimului deceniu a promis același lucru - o schimbare profundă, o revenire a prosperității, un nou început.

Dacă oamenii ajung să creadă însă că niciun guvern nu mai poate face diferența, atunci problema nu mai este doar popularitatea unui premier sau soarta unui partid, ci însăși legitimitatea sistemului democratic.

Marea întrebare pentru Occident nu mai este cine va câștiga următoarele alegeri, ci dacă liderii care vor veni vor mai putea convinge pe cineva că politica poate schimba ceva.

Atunci când speranța dispare din politică, locul acesteia este luat de furie. Iar istoria a demonstrat până acum că furia și disperarea alimentează cele mai periculoase schimbări.

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