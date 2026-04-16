Blocada SUA riscă să escaladeze conflictul cu Iranul. Avertismentul dur al Teheranului

Consilierul militar al Liderului Suprem al Iranului, Mohsen Rezaei, a adresat, joi, un avertisment ferm pentru SUA, în urma blocadei navale impusă asupra porturilor iraniene, afirmând că Republica Islamică nu se va retrage din Strâmtoarea Ormuz până când „drepturile sale nu vor fi pe deplin garantate”, a relatat Press TV, canalul de știri al statului iranian.

Mesajul Iranului către SUA

Potrivit televiziunii de stat din Iran, consilierul militar al lui Khamenei, fost comandant al Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), a declarat că Iranul consideră această cale navigabilă strategică un punct de pârghie critic și va continua să-și afirme controlul asupra acesteia, ca răspuns la ceea ce Teheranul numește „restricții ilegale” asupra activității sale economice și maritime.

„Iranul nu va părăsi Strâmtoarea Ormuz până când drepturile sale nu vor fi pe deplin asigurate. Pe baza negocierilor anterioare, acordurile trebuie redactate cu mai multă atenție, punând un accent mai puternic pe aspectele economice. Spre deosebire de SUA, care se tem de un război prelungit, Iranul este pe deplin pregătit și are experiență în războaie de lungă durată. De ce navele și forțele americane evită să traverseze Strâmtoarea Ormuz dacă marina iraniană ar fi fost distrusă? Spre deosebire de discuțiile anterioare, în care cealaltă parte stabilea condițiile, acum Iranul stabilește condițiile prealabile”, a declarat Rezaei, citat de Press TV.

Declarațiile vin la aproape o zi după ce Reuters relata că Iranul analizează o propunere de a permite trecerea liberă a navelor prin partea omaneză a Strâmtorii Ormuz, în cazul în care SUA și Iran vor ajunge la un eventual acord. Propunerea, care a fost dezvăluită presei de o sursă apropiată a discuțiilor cu SUA, ar fi parte dintr-un posibil acord menit să reducă tensiunile.

Negocierile de la Islamabad din 11 aprilie au eșuat din cauza divergențelor privind programul nuclear, a accesului Iranului la activele înghețate și a gestionării Strâmtorii Ormuz. Dialogul a rămas deschis, fără a fi stabilită o altă dată a negocierilor directe. În același timp, SUA trimite tot mai mulți soldați și armament în Golf.