Buget-monstru de 1,5 trilioane dolari pentru Apărare: Trump taie socialul și declară război priorităților interne

Trump lovește cu 1,5 trilioane dolari pentru războaie: „Nu ne ocupăm de creșe!”

Președintele Donald Trump propune un buget exploziv pentru 2027, cu 1,5 trilioane de dolari alocați Apărării – cea mai mare sumă din ultimele decenii. „Purtăm războaie. Nu ne putem ocupa de creșe”, motivează Trump decizia radicală, în contextul tensiunilor cu Iranul și amenințărilor globale.

Creștere uriașă pentru Pentagon, tăieri dure la programele interne

Bugetul majorează cheltuielile militare cu 44%, reflectând prioritățile administrației într-o lume instabilă. Directorul de buget, Russell Vought, explică: „reinvestirea în securitatea națională într-o lume periculoasă”. În paralel, programele non-militare suferă reduceri de 10%.

Tăierile vizează sănătatea (minus 12%), locuințele (minus 13%), agricultura (minus 19%) și elimină peste 15 miliarde dolari din energia regenerabilă. Programe sociale pentru săraci, precum granturi comunitare și ajutor pentru încălzire, sunt reduse sub pretextul eliminării „programelor woke”.

Accent pe migrație, justiție și infrastructură selectivă

Planul extinde centrele de detenție pentru migranți la 100.000 de locuri, menține finanțarea pentru Immigration and Customs Enforcement și crește bugetul Departamentului de Justiție cu 13% pentru lupta anti-criminalitate. Bonus: 10 miliarde dolari pentru parcuri naționale și angajări de controlori aerieni.

Reacții polarizate: republicani aplaudă, democrați explodează

Republicanii laudă creșterea militară, citând pericolele din China, Rusia și Iran. Democrații ripostează dur. Congresmanul Brendan Boyle numește bugetul „America pe ultimul loc”, acuzând sabotarea sănătății și locuințelor. Senatoare Patty Murray îl califică „falimentar moral”.

Provocare majoră pentru Congres, pe fond de datorie record

Bugetul prezidențial nu e lege, dar anunță bătălii aprige în Congres, unde 2026 nici n-a fost aprobat. Context: deficit anual de 2 trilioane dolari, datorie publică de 39 trilioane. Trump insistă: „Purtăm războaie. Nu ne putem ocupa de creșe.” Democrații cer echilibru între armament și social.

