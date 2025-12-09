Guvernul de la Sofia anunță majorări salariale și creșterea indemnizației pentru copii

În conformitate cu calendarul adoptării monedei euro de către Bulgaria, toate documentele bugetare pentru 2026 sunt redactate în euro la cursul de schimb oficial fix de 1,95583 leva per euro.

Prognoza macroeconomică de toamnă, elaborată de Ministerul Finanțelor, preconizează o creștere a PIB-ului de 2,7% în 2026, cu o ușoară scădere la 2,5–2,4% în 2027–2028. Se preconizează că inflația va rămâne în jurul valorii de 3,5% anul viitor, înainte de a scădea treptat la 2,5% până în 2028. Prognoza a fost aprobată de Consiliul Fiscal și este, în general, în conformitate cu proiecțiile Comisiei Europene și ale OCDE.

De asemenea, se preconizează că datoria de stat va crește treptat, dar va rămâne moderată conform standardelor UE. Guvernul se așteaptă ca datoria publică să ajungă la:

37,6 miliarde EUR (31,3% din PIB) în 2026,

43,5 miliarde EUR (34,2% din PIB) în 2027,

49 miliarde EUR (36,6% din PIB) în 2028.

În 2026 ar putea fi emise noi obligațiuni în valoare de până la 10 miliarde euro, inclusiv până la 3,2 miliarde euro în cadrul instrumentului SAFE al UE pentru consolidarea capacităților de apărare europene.

Politici privind veniturile și piața muncii prevăd o creștere a salariului minim de la 550,67 euro la 620,20 euro începând cu 1 ianuarie 2026; creșterea cu 10% a costurilor salariale din sectorul public, alături de eliminarea mecanismelor automate care leagă anumite salarii de salariul mediu și sprijinul continuu pentru creșterea salariilor în rândul personalului pedagogic.

De asemenea, guvernul bulgar are în vedere creșterea indemnizației pentru îngrijirea copiilor până la vârsta de 2 ani de la 398,81 euro la 460,17 euro, precum și creșterea indemnizației cu aceeași sumă pentru tații care își iau concediu până când copilul împlinește 8 ani.