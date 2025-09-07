Cabluri submarine tăiate în Marea Roșie. Accesul la internet, întrerupt în Asia și Orientul Mijlociu

Microsoft a anunțat că Orientul Mijlociu „poate înregistra o latență crescută din cauza întreruperilor cablurilor submarine din Marea Roșie”. Compania cu sediul în Redmond, Washington, nu a dat imediat detalii, deși a afirmat că traficul de internet care nu trece prin Orientul Mijlociu „nu este afectat”.

NetBlocks, care monitorizează accesul la internet, a declarat că „o serie de întreruperi ale cablurilor submarine din Marea Roșie au degradat conectivitatea la internet în mai multe țări”, printre care India și Pakistan. Compania a dat vina pe „defecțiuni care afectează sistemele de cabluri SMW4 și IMEWE din apropierea orașului Jeddah, Arabia Saudită”.

În Emiratele Arabe Unite, utilizatorii de internet din anumite rețele s-au plâns de viteze mai mici ale internetului.

Întreruperea liniilor survine în contextul în care rebelii Houthi din Yemen continuă să lanseze o serie de atacuri împotriva Israelului, ca urmare a războiului dintre Israel și Hamas din Fâșia Gaza. Israelul a răspuns cu atacuri aeriene, inclusiv unul care a ucis lideri de vârf ai mișcării rebele.

La începutul anului 2024, guvernul yemenit recunoscut internațional, aflat în exil, a afirmat că Houthi planificau să atace cablurile submarine din Marea Roșie. Mai multe cabluri au fost tăiate, dar Houthi au negat că ar fi responsabili. Duminică dimineață, canalul de știri prin satelit al Houthi, al-Masirah, a recunoscut că tăierile au avut loc.

