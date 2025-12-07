Cadavrele repatriate ale britanicilor morți în India conțineau substanțe toxice

Un raport întocmit de un medic legist a arătat că cele 53 de cadavre repatriate la morga publică Westminster din Londra, aparținând cetățenilor britanici morți în urma accidentului aviatic din India, au fost îmbibate în formalină în concentrații mari, apoi așezate în sicrie căptușite, potrivit Sky News.

Potrivit medicului legist responsabil de caz, angajații morgii au fost surprinși de natura pericolului. „Aceștia păreau să nu fie conștienți și au fost surprinși de natura pericolului”, a declarat acesta.

Formalina conține formaldehidă, cunoscută popular drept „formol”, un gaz utilizat în mod obișnuit pentru conservarea rămășițelor umane. Acest tip de substanță este utilizată în special pentru repatrierea cadavrelor din străinătate.

Medicul legist a constatat că nivelurile de formalină „erau periculos de ridicate”, ajungând la 40%.

În concentrații ridicate, substanța are efecte toxice și poate provoca iritații respiratorii severe. Potrivit Agenției pentru Securitate Sanitară din Mare Britanie, expunerea pe termen lung poate provoca apariția cancerului.

În morgă au fost înregistrate și niveluri ridicate de monoxid și carbon, dar și cianură, potrivit raportului.

În raportul intitulat „Prevenirea deceselor viitoare” nu se menționează nicăieri că angajații ar fi fost bolnavi. De asemenea, nu este clar cine era responsabil pentru nivelurile de formalină utilizate.

Cu toate acestea, medicul legist șef, Fiona J Wilcox, din zona de vest a Londrei, a declarat că morgile ar trebui să fie mai bine pregătite și echipate.

„În morgi există o subestimare a pericolelor pe care formalina le prezintă pentru sănătatea tuturor angajaților mortuari”, a declarat experta. Morgile primesc des cadavre conservate în formalină, a continuat ea, afirmând că nu există monitorizări regulate ale acestor cazuri.

În urma accidentului aviatic din luna iunie, petrecut în Ahmedabad, India, 241 de pasageri au murit, după ce avionul în care se aflau s-a prăbușit. 53 de cetățeni britanici au murit în accident petrecut la scurt timp după decolare. În urma accidentului, a existat un singur supraviețuitor la bordul avionului, tot un cetățean de origine britanică.

(sursa: Mediafax)