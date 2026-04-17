Cum a reușit un câine să-și trezească stăpânii înainte ca focul să cuprindă casa

Fillmore, un pointer german cu păr scurt, alb-negru, a lătrat până când familia a fost alertată cu privire la incendiul care a izbucnit în garajul lor la ora 4:30 dimineața, a relatat Autoritatea pentru Incendii din Orange County (OCFA) într-o postare pe Instagram, citată de People.

„Acordați-i acestui câine un premiu!”, a scris OCFA în descrierea postării, menționând că Fillmore „a refuzat” să înceteze să latre până când familia sa s-a trezit.

„Realizând că ceva nu era în regulă, proprietarii au privit pe fereastră și au văzut o lumină pâlpâitoare. La început s-au temut că arde casa unui vecin, dar când au ieșit afară, au descoperit că propriul lor garaj era cuprins de flăcări”, a continuat OCFA în descriere.

Familia a folosit furtunuri de grădină pentru a stinge flăcările până când a sosit pompierii și au stins „rapid” focul, salvând restul casei de la incendiu. Doar garajul și mașinile familiei au fost avariate.

„Operatorii de echipamente grele de stingere a incendiilor ai OCFA au îndepărtat apoi vehiculele pentru a permite accesul în condiții de siguranță și a stinge focarele rămase. Înainte de a pleca, pompierii i-au acordat lui Fillmore o atenție binemeritată!”

Pompierii din Orange City au ajutat, de asemenea, la stingerea incendiului.

În fotografii, Fillmore stă mândru pe iarbă, păzindu-și casa, iar mai târziu pozează alături de un pompier. Videoclipurile distribuite de OCFA de la locul incendiului arată flăcările alarmante pe care au reușit să le stingă rapid în garajul familiei.

„Cred că știm că a fost datorită lui Fillmore”, a declarat Tom Dalis, proprietarul lui Fillmore, pentru NBCLA.

„Pentru că Fillmore lătra în jurul orei 4:15 dimineața. De obicei, el nu latră. A continuat să latre. Noi îi spuneam mereu: «Fillmore, liniște, liniște». El a continuat să latre și eu am spus: «Poate că e ceva acolo afară.»”

Dalis a confirmat postului de televiziune că locuiește în acea casă împreună cu soția și soacra sa, în vârstă de 90 de ani. El a declarat că este recunoscător că familia sa este în siguranță și că Fillmore a fost răsplătit pentru eroismul său.

Deși autoritățile suspectează că incidentul a fost un incendiu de origine electrică, cauza oficială rămâne în curs de investigare, potrivit NBC Los Angeles.

