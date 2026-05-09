Cancelarul Germaniei critică vizita lui Robert Fico la Moscova de Ziua Victoriei

Premierul slovac, Robert Fico, a participat sâmbătă la sărbătorile dedicate Zilei Victoriei de la Moscova, fiind singurul lider din Uniunea Europeană prezent la eveniment, scrie Euractiv.

Slovacia, considerată una dintre cele mai apropiate țări din UE de Kremlin și dependentă de petrolul rusesc, continuă să mențină chiar și în prezent relații deschise cu Rusia.

Pentru Robert Fico, aceasta a fost a doua participare a sa la evenimentele organizate la Moscova cu ocazia Zilei Victoriei.

În cadrul întâlnirii dintre Vladimir Putin și Robert Fico, liderul rus i-a transmis premierului slovac câteva cuvinte de recunoștință. „Știu că au existat unele dificultăți legate de călătoria dumneavoastră la Moscova. Dar important este că sunteți aici”.

În tot acest context, mai multe state europene au refuzat ca avionul lui Robert Fico să tranziteze spațiul lor aerian în drumul spre Rusia.

Putin a declarat că „salutăm reluarea treptată a cooperării bilaterale, care fusese efectiv suspendată de autoritățile slovace anterioare” și a adăugat că Rusia va face „tot ce ne stă în putință pentru a satisface nevoile energetice ale Republicii Slovace”.

La rândul său, Robert Fico a explicat că vizita reprezintă „o manifestare de respect față de victimele celui de-al Doilea Război Mondial” și că urma să discute cu Putin „aspectele fundamentale” ale relațiilor dintre cele două țări.

„Mă opun creării oricărui fel de nouă Cortină de Fier între Europa, Uniunea Europeană și Federația Rusă” și a susținut că își dorește „relații normale, standard, prietenoase și reciproc avantajoase”, a mai declarat premierul slovac.

Fico nu a participat însă la parada militară din Piața Roșie, unde Rusia a organizat un eveniment militar fără echipamente grele, autoritățile susținând că acestea sunt folosite pe frontul din Ucraina.

În schimb, premierul slovac a depus flori la Mormântul Soldatului Necunoscut, principalul monument dedicat soldaților sovietici căzuți în al Doilea Război Mondial.

Vizita sa a fost dur criticată de cancelarul german, Friedrich Merz, care a declarat că regretă profund deplasarea lui Fico la Moscova. „Vom discuta cu el despre această zi petrecută la Moscova”, a spus cancelarul german.

În discursul susținut la parada militară, Vladimir Putin a folosit victoria sovietică din cel de-al Doilea Război Mondial pentru a susține acțiunile armatei ruse din Ucraina.

„Marea ispravă a generației de învingători îi inspiră pe soldații care duc la îndeplinire astăzi obiectivele operațiunii militare speciale”, a declarat liderul rus.

Vladimir Putin a acuzat NATO că susține Ucraina împotriva Rusiei și a afirmat că „ei se confruntă cu o forță agresivă, înarmată și susținută de întregul bloc NATO. Și, în ciuda acestui fapt, eroii noștri merg înainte”.

„Cred cu tărie că cauza noastră este justă”, a mai spus președintele Rusiei.

