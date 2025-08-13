Val de caniculă și incendii devastatoare în sudul Europei: Grecia, Spania și Italia în stare de urgență

Flăcările mistuie sudul Europei, pe fondul unui val de caniculă extremă care a adus temperaturi record și condiții propice pentru incendii devastatoare. În ultimele 24 de ore, în Grecia au izbucnit peste 152 de focare, forțând evacuarea a mii de persoane și mobilizarea a aproximativ 4.850 de pompieri în lupta cu incendiile, potrivit BBC.

În vestul Peloponezului, orașul Patras a fost cuprins de flăcări peste noapte, locuințe, afaceri și vehicule fiind distruse. Pe insula Zakynthos, trei fronturi de incendiu se întind pe o distanță de peste 15 kilometri, afectând locuințe, unități turistice și terenuri agricole. În Chios, turiștii blocați pe plaje au fost evacuați cu ambarcațiuni de salvare. Autoritățile elene au solicitat sprijin aerian din partea altor state membre ale Uniunii Europene.

Situația este gravă și în Spania, unde peste 4.000 de persoane au fost evacuate din provincia León. Un pompier voluntar și un angajat al unui centru ecvestru au murit în timp ce încercau să stingă flăcările. Vânturile puternice de peste 70 km/h au alimentat incendiile din apropierea Madridului, forțând sute de localnici să își părăsească locuințele.

În Italia, unde temperaturile ating și vor depăși în curând 40°C, un copil a murit din cauza insolației, iar un băiețel român de patru ani, găsit inconștient într-o mașină în Sardinia, a decedat din cauza leziunilor cerebrale provocate de căldură. Autoritățile italiene au emis cod roșu de caniculă pentru cel puțin zece orașe, inclusiv Roma, Milano și Florența.

Recorduri de temperatură au fost înregistrate și în Slovenia, unde o noapte tropicală nu a coborât sub 28°C într-un port de la Marea Adriatică. În Franța, ministrul Sănătății, Catherine Vautrin, a avertizat că spitalele sunt pregătite pentru efectele celui de-al doilea val de căldură din ultimele săptămâni.

Situații critice se înregistrează și în alte țări:

Muntenegru: un soldat a murit și altul a fost grav rănit după ce cisterna lor cu apă s-a răsturnat în timp ce se luptau cu flăcările.

Portugalia: pompierii se confruntă cu trei incendii majore, inclusiv unul de proporții în Trancoso, în centrul țării.

Turcia: incendiile din Canakkale și Izmir au fost aduse sub control după evacuări masive și închiderea Strâmtorii Dardanele și a aeroportului din Canakkale.

Marea Britanie: a patra caniculă a anului a adus temperaturi de 33°C, cu incendii de vegetație izbucnite în Londra, în Ealing și Wanstead Flats, care au mistuit peste 17 hectare.

Specialiștii atrag atenția că schimbările climatice fac verile mediteraneene tot mai fierbinți și mai uscate, ceea ce prelungește și intensifică sezoanele incendiilor de vegetație.