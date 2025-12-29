O nouă zi cu multe blocuri fără apă caldă și căldură în Capitală

Din cauza avariilor, luni la ora prânzului peste 220 de blocuri nu aveau apă caldă și căldură. Echipele Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. lucrează în regim continuu pentru finalizarea în cel mai scurt timp a tuturor lucrărilor, transmite compania. Debranșarea blocurilor are diverse cauze, precum avariile din rețeau secundară de distribuție și primară, lipsa parametrii din cauza avariei din incinta CTE SUD etc.
Furnizarea apei calde și a agentului termic urmează să fie reluată pentru unele blocuri începând cu orele 15,30, dar la foarte multe va fi reluată furnizare diseară și în cursul zilei de mâine. În cazul în care vă confruntați cu probleme privind furnizarea agentului termic pentru apă caldă și/sau căldură, iar adresa dumneavoastră nu se regăsește în listele publicate pe site, vă rugăm să vă adresați dispeceratelor de sector sau operatorilor call-center la numerele: TELVERDE - 0800 820 002 (apel gratuit) și 031 9442, aflate la dispoziția dumneavoastră 24 de ore din 24, pentru înregistrarea sesizării și verificarea ulterioară a situației.