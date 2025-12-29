Jurnalul.ro › Ştiri › Locale › O nouă zi cu multe blocuri fără apă caldă și căldură în Capitală O nouă zi cu multe blocuri fără apă caldă și căldură în Capitală

Sursa foto: Furnizarea apei calde și a agentului termic urmează să fie reluată pentru unele blocuri începând cu orele 15,30, dar la foarte multe va fi reluată furnizare diseară și în cursul zilei de mâine

După avaria de zilele trecute care a lăsat fără apă caldă și căldură peste 1.330 de blocuri din Capitală, astăzi sistemul de termoficare al orașului se confruntă din nou cu probleme.