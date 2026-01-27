Carney a revenit asupra unor declarații de la Davos într-o convorbire cu Trump

„Astăzi am fost în Biroul Oval cu președintele. A vorbit cu premierul Carney, care a revenit foarte agresiv asupra unora dintre remarcile nefericite pe care le-a făcut la Davos”, a spus Bessent într-un interviu la postul Fox News, potrivit Reuters.

La Forumul Economic Mondial de la Davos, premierul canadian a fost aplaudat după un discurs în care a îndemnat statele să accepte sfârșitul unei ordini globale bazate pe reguli.

După discurs, Trump a retras invitația Canadei de a face parte din așa-numitul„Consiliu pentru Pace”, o inițiativă despre care președintele american spune că urmărește soluționarea conflictelor globale.

De asemenea, Trump a amenințat sâmbătă că va impune tarife de 100% asupra bunurilor canadiene dacă Ottawa va merge mai departe cu un acord comercial cu China. Premierul canadian a călătorit luna aceasta în China pentru a reseta relațiile tensionate dintre cele două țări.

În discursul de la Davos, Carney nu l-a menționat direct pe Trump sau Statele Unite, însă a avertizat că „puterile de mijloc” trebuie să acționeze împreună „pentru că dacă nu ești la masă, ești în meniu”, a spus el.

„Desigur, Canada depinde de SUA”, a spus Bessent în interviul său.

Bessent a spus luni că „ar fi un dezastru pentru Canada” dacă Trump ar impune noi tarife asupra bunurilor canadiene.

(sursa: Mediafax)