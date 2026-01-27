x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Carney a revenit asupra unor declarații de la Davos într-o convorbire cu Trump

Carney a revenit asupra unor declarații de la Davos într-o convorbire cu Trump

de Redacția Jurnalul    |    27 Ian 2026   •   17:15
Carney a revenit asupra unor declarații de la Davos într-o convorbire cu Trump
Sursa foto: Hepta/Pe plan intern, Carney se confruntă cu presiuni concurente din partea fermierilor care cer relaxări dar și a liderilor din industria auto, îngrijorați de competiția chineză

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că premierul Canadei, Mark Carney, a revenit asupra unor comentarii făcute săptămâna trecută la Davos, în timpul unei convorbiri telefonice cu președintele american Donald Trump.

„Astăzi am fost în Biroul Oval cu președintele. A vorbit cu premierul Carney, care a revenit foarte agresiv asupra unora dintre remarcile nefericite pe care le-a făcut la Davos”, a spus Bessent într-un interviu la postul Fox News, potrivit Reuters.

La Forumul Economic Mondial de la Davos, premierul canadian a fost aplaudat după un discurs în care a îndemnat statele să accepte sfârșitul unei ordini globale bazate pe reguli.

După discurs, Trump a retras invitația Canadei de a face parte din așa-numitul„Consiliu pentru Pace”, o inițiativă despre care președintele american spune că urmărește soluționarea conflictelor globale.

De asemenea, Trump a amenințat sâmbătă că va impune tarife de 100% asupra bunurilor canadiene dacă Ottawa va merge mai departe cu un acord comercial cu China. Premierul canadian a călătorit luna aceasta în China pentru a reseta relațiile tensionate dintre cele două țări.

În discursul de la Davos, Carney nu l-a menționat direct pe Trump sau Statele Unite, însă a avertizat că „puterile de mijloc” trebuie să acționeze împreună „pentru că dacă nu ești la masă, ești în meniu”, a spus el.

„Desigur, Canada depinde de SUA”, a spus Bessent în interviul său.

Bessent a spus luni că „ar fi un dezastru pentru Canada” dacă Trump ar impune noi tarife asupra bunurilor canadiene.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Mark Carney donald trump convorbire
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri