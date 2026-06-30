De la Casa Albă la tron. Trump reaprinde dezbaterea despre puterea absolută în America

Aceste imagini ilustrează modul în care președintele republican a ajuns să domine viața publică de zi cu zi de la revenirea sa la putere și, pentru unii critici, amintesc mai degrabă de stilul unui monarh decât de cel al liderului celei mai vechi democrații din lume.

Însă nu doar imaginea publică a lui Trump a alimentat comparațiile cu o conducere imperială, ci și felul în care actualul președinte și-a exercitat puterea.

De la revenirea la Casa Albă, în ianuarie 2025, Trump și-a numit unul dintre avocații personali în funcția de procuror general, a cerut Departamentului de Justiție să îi urmărească adversarii politici, a trimis pușcași marini în al doilea cel mai mare oraș al țării și a folosit funcția prezidențială pentru a-și spori averea personală și interesele familiei sale.

El a cerut concedierea unor comedianți care l-au ironizat, și-a imprimat numele pe Centrul Kennedy, a încercat să obțină un control mai mare asupra proceselor electorale, a intentat procese împotriva unor organizații de presă ale căror materiale l-au nemulțumit și chiar a dat în judecată propriul guvern, solicitând despăgubiri de 10 miliarde de dolari din bani publici.

Pe măsură ce se apropie aniversarea de 250 de ani a fondării SUA, propriile evenimente organizate de Trump au ajuns să umbrească activitatea comisiei bipartizane, autorizate de Congres, care trebuia să coordoneze manifestările oficiale. Președintele intenționează să revină pe National Mall pe 4 iulie pentru ceea ce el numește un „miting Trump”.

Acțiunile președintelui au dus la comparații cu regele George al III-lea, monarhul britanic a cărui domnie a contribuit la declanșarea Revoluției Americane.

Paralele și paradoxuri

În urmă cu 250 de ani, coloniile americane s-au ridicat împotriva unei monarhii britanice pe care fondatorii noii republici o considerau simbolul abuzului de putere. Ideea centrală a noii Americi era clară: niciun lider nu trebuia să concentreze prea multă autoritate, iar instituțiile trebuiau construite astfel încât să împiedice apariția unui nou rege.

Astăzi, la un sfert de mileniu de la Revoluția Americană, această veche teamă revine în centrul dezbaterii politice, lansând o întrebare - câtă putere poate acumula un președinte înainte ca echilibrul dintre autoritate și control democratic să fie pus sub presiune?

Președinția lui Trump a devenit punctul de referință al acestei discuții. Criticii săi susțin că modul în care își exercită mandatul seamănă tot mai mult cu o formă de conducere personală discreționară, în care instituțiile statului sunt folosite pentru consolidarea propriei puteri politice, pentru protejarea intereselor personale și pentru pedepsirea adversarilor.

Simbolic, aniversarea celor 250 de ani de independență a început cu un miting organizat de Trump pe National Mall - locul asociat cu marile momente ale democrației americane. Pentru contestatarii săi, imaginea unui președinte ale cărui bannere apar pe clădiri federale și care își transformă aparițiile publice în evenimente axate pe propria persoană amintește mai degrabă de o cultură a liderului decât de tradiția republicană americană.

În acest context, comparația cu monarhia a devenit parte din conflictul politic. Trump a respins ideea că ar avea ambiții autoritare, declarând: „Nu sunt rege”. Adversarii săi spun însă că problema nu este doar retorica, ci modul concret în care el folosește puterea prezidențială.

Puterea prezidențială și instituțiile de control

Într-un sistem bazat pe separarea puterilor, Congresul și instanțele ar trebui să funcționeze ca mecanisme de echilibru.

În timpul mandatului lui Trump, Congresul controlat de republicani a fost însă reticent față de limitarea acțiunilor șefului Casei Albe, ceea ce a făcut ca instanțele să devină principala contrapondere la eventualele abuzuri prezidențiale.

În acest context, Trump a atacat frecvent judecătorii care au emis decizii contra administrației sale, iar uneori ordinele instanțelor au intrat în conflict cu poziția executivului.

În același timp, majoritatea conservatoare a Curții Supreme a contribuit la extinderea spațiului de acțiune al președintelui. Decizia prin care instanța a recunoscut o imunitate largă pentru acțiunile oficiale ale președintelui a afectat mai multe dosare legate de primul mandat al lui Trump, inclusiv anchete privind contestarea rezultatului alegerilor din 2020.

Susținătorii lui Trump consideră însă că un președinte ales trebuie să aibă libertatea de a aplica programul pentru care a primit voturile alegătorilor. Ei resping comparațiile cu monarhia și afirmă că puterea sa rămâne limitată de Constituție.

Linia dintre funcția publică și interesele personale

Un alt punct major al criticilor îl reprezintă relația dintre funcția prezidențială și interesele financiare ale lui Trump.

Trump, considerat cel mai bogat om care a ajuns vreodată președinte al SUA, a fost criticat încă din primul mandat pentru posibile conflicte de interese legate de afacerile sale. În al doilea mandat, aceste controverse s-au amplificat.

Lansarea unor proiecte în domeniul criptomonedelor, investițiile externe și folosirea imaginii prezidențiale în contexte comerciale au alimentat acuzațiile că funcția publică este folosită pentru avantaje personale.

Cunoscutul istoric Julian Zelizer considera recent că tocmai această combinație dintre puterea politică și interesele private este una dintre cele mai neobișnuite caracteristici ale administrației Trump.

„Nu am mai văzut o persoană cu o operațiune de afaceri de această amploare care să beneficieze direct de pe urma deciziilor pe care le ia!”, a afirmat el.

Justiția, ca instrument politic

O altă acuzație frecventă este aceea că Trump a transformat Departamentul de Justiție într-un instrument de presiune asupra adversarilor săi.

Criticii susțin că administrația sa a încălcat tradiția de independență dintre Casa Albă și procurori, după ce Trump a cerut public anchetarea unor rivali politici.

Au urmat dosare împotriva unor foști oficiali și politicieni democrați, iar adversarii săi au susținut că acestea reprezintă o folosire politică a instituțiilor statului. Administrația Trump respinge aceste acuzații și afirmă că urmărește aplicarea legii.

Conflictul a devenit și mai vizibil după evenimente publice organizate în spații simbolice ale statului. Criticii au acuzat Casa Albă că a amestecat imaginea instituției prezidențiale cu interese comerciale și personale.

Întrebare veche într-o Americă nouă

Paradoxul momentului este că dezbaterea apare exact când SUA sărbătoresc 250 de ani de la naștere.

Țara creată prin respingerea ideii de putere regală se confruntă din nou cu o întrebare fundamentală - cât de puternică poate fi o funcție executivă fără ca sistemul de control democratic să fie afectat?

Pentru susținătorii lui Trump, el este un președinte ales care folosește toate instrumentele disponibile pentru a-și respecta mandatul electoral.

Pentru critici, problema nu este doar Trump, ci precedentul creat. Dacă un președinte poate concentra atât de multă influență asupra instituțiilor statului, atunci dezbaterea despre „rege” nu mai este doar o metaforă politică.

Întrebarea care se pune acum nu este dacă America are un rege, ci cât de aproape poate ajunge un președinte de punctul în care poate exercita o putere asemănătoare.

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