Răsturnare de situație la Casa Albă: Trump blochează în ultima secundă decretul privind controlul AI

Trump avea planificată pentru joi după-amiază o ceremonie la care urma să semneze acest ordin executiv (decret), în prezenţa directorilor generali ai marilor societăţi din sectorul Inteligenţei Artificiale.



Obiectivul decretului este de a crea un cadru voluntar pentru ca dezvoltatorii de IA să colaboreze cu guvernul american înainte de lansarea publică a unor noi modele ce urmează să fie menţionate în document, au declarat miercuri două surse pentru Reuters.



De asemenea, Trump preconiza odată cu semnarea ordinului executiv să dispună autorităţilor folosirea unor modele avansate menite să îmbunătăţească securitatea cibernetică a sistemelor guvernamentale, precum şi a reţelelor deţinute de sectoare vitale pentru economia SUA, cum ar fi băncile şi spitalele, potrivit unei alte surse.



Atât autorităţile publice, cât şi sectorul privat din SUA manifestă îngrijorare cu privire la riscurile de securitate cibernetică reprezentate de noile sisteme puternice de Inteligenţă Artificială, inclusiv sistemul Mythos al companiei Anthropic.



Ordinul executiv al lui Trump, dacă va fi semnat şi implementat, ar putea avea ca efect diminuarea profiturilor companiilor din domeniu dacă va încetini lansarea unor noi modele sau dacă le va impune companiilor să-şi schimbe modul de acţiune pentru a aborda preocupările legate de securitatea cibernetică.



Donald Trump, care a anunţat amânarea semnării decretului în timpul unei discuţii cu presa în Biroul Oval, nu a dat detalii despre ce nu i-a plăcut în acest document.AGERPRES