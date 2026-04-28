CDG Express: trenul care leagă Aeroportul Charles de Gaulle de centrul Parisului în 20 de minute

Cum ajungi mai rapid din aeroportul Charles de Gaulle în Paris din 2027

Vești excelente pentru turiști și localnici: Parisul se pregătește să revoluționeze transportul dintre aeroport și centrul orașului. Noul tren expres CDG Express promite o conexiune rapidă, modernă și eficientă între Aeroportul Charles de Gaulle și Gare de l’Est, reducând considerabil timpul de deplasare, potrivit Euronews.

CDG Express, noua legătură rapidă între aeroport și inima Parisului

Capitala Franței face un pas important spre modernizarea infrastructurii de transport. Începând cu 28 martie 2027, noua linie CDG Express va conecta Aeroportul Charles de Gaulle, unul dintre cele mai aglomerate din Europa, cu Gara de Est din arondismentul 10, în doar 20 de minute.

Trenurile vor circula la fiecare 15 minute, oferind o frecvență ridicată pentru pasagerii care ajung sau pleacă din Paris. Programul va fi unul extins, de la ora 05:00 dimineața până la miezul nopții, în fiecare zi a săptămânii, ceea ce îl face o opțiune extrem de convenabilă pentru orice tip de călător.

Cât va costa și cine beneficiază de reduceri

Deși prețul oficial al biletului pentru CDG Express nu a fost încă anunțat, autoritățile au confirmat deja unele facilități importante. Copiii sub 16 ani care călătoresc împreună cu familia vor beneficia de acces gratuit.

În plus, locuitorii regiunii Île-de-France care dețin un abonament Navigo vor primi reduceri consistente, estimate între 30% și 40%. Această măsură vine în sprijinul navetiștilor și al celor care folosesc frecvent transportul public.

În prezent, cea mai utilizată variantă feroviară este linia RER B, inaugurată în 1977, care face aproximativ 34 de minute până la Gara de Nord. Costul unei călătorii simple între centrul Parisului și aeroport este de 11,80 euro.

Schimbări majore în transportul parizian până în 2030

Lansarea CDG Express face parte dintr-un plan mai amplu de modernizare a transportului în Paris și în regiunea Île-de-France. Autoritatea de transport lucrează și la un tunel pietonal subteran care va lega Gara de Nord de Gara de Est, două noduri feroviare majore prin care trec zilnic aproximativ 800.000 de pasageri. Deși distanța dintre ele este de doar 500 de metri, noua conexiune va facilita semnificativ transferurile.

Finalizarea acestui pasaj subteran este programată pentru primăvara anului 2027, sincronizat cu lansarea trenului expres.

În paralel, Parisul pregătește și o nouă linie de metrou, linia 17, care va lega Saint-Denis de Mesnil-Amelot, trecând prin Aeroportul Charles de Gaulle. Prima secțiune, între Saint-Denis și aeroport, ar urma să fie gata la mijlocul anului 2027, în timp ce restul traseului va fi finalizat etapizat până în 2030.