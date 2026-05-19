Militarii României cer respect, nu discriminare. PUSL duce lupta pentru pensii echitabile

Reprezentanții partidului au atras atenția că militarii care și-au dedicat viața apărării țării nu trebuie transformați în ținte ale discursului public și nici tratați diferit în funcție de momentul ieșirii la pensie sau de schimbările legislative succesive.

Generalul maior (r) conf. univ. dr. Constantin Năstase, fost șef al Direcției de Finanțe din Ministerul Apărării Naționale, a explicat că multe dintre informațiile lansate în spațiul public despre pensiile militare sunt false.

„Se spune că pensiile militare nu sunt contributive sau că ar fi apărut recent. Este complet fals. Aceste pensii există de aproape două secole și au respectat mereu cadrul legal”, a declarat Constantin Năstase.

Deputatul Grațiela Gavrilescu, președintele Biroului Executiv al PUSL, a subliniat că statul are obligația morală de a trata cu respect oamenii care au servit România.

„Militarii au tot respectul nostru și această problemă trebuie rezolvată cu seriozitate și responsabilitate”, a afirmat Grațiela Gavrilescu.

Deputatul PUSL Bogdan Ciucă a atras atenția asupra discrepanțelor dintre pensiile unor foști militari care au avut aceeași carieră profesională.

„Nu este normal ca doi ofițeri care au avut același grad și au activat în aceleași structuri să aibă pensii diferite”, a declarat Bogdan Ciucă.

Președintele BCSC al PUSL, Lavinia Șandru, a vorbit despre impactul social și uman al acestor nedreptăți.

„În spatele cifrelor sunt oameni care au făcut sacrificii reale pentru această țară. Vorbim despre respect, siguranță și demnitate”, a declarat Lavinia Șandru.

Generalul (r) Mircea Mîndrescu a avertizat că actuala situație afectează inclusiv moralul rezerviștilor și imaginea armatei în societate.

PUSL anunță că va continua demersurile publice și parlamentare pentru eliminarea discriminărilor și găsirea unor soluții legislative corecte pentru pensionarii militari din România.