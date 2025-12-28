Cea mai veche navă din lume va fi restaurată în public la Marele Muzeu Egiptean

Barca funerară regală, considerată „cea mai veche navă arheologică cunoscută”, a fost mutată la Marele Muzeu Egiptean. Programul este finanțat de Agenția Japoneză de Cooperare Internațională, care a acordat o subvenție de 3,5 milioane de dolari.

Restaurarea bărcii va fi efectuată în văzul publicului în următorii patru ani. Pavilionul în care se află barca are aproximativ 4.000 de metri pătrați și a fost special conceput. În această săptămână, restauratorii egipteni au instalat prima dintre cele 1.650 de scânduri de lemn care vor fi folosite la restaurare. Barca solară a regelui Keops a fost construită în urmă cu aproximativ 4.600 de ani și a fost descoperită în 1954.

În muzeu se mai află o barcă din aceeași perioadă, descoperită în 1987. Cele două vase sunt considerate „cele mai vechi bărci arheologice cunoscute și cele mai mari rămășițe organice descoperite în istoria omenirii”, potrivit lui Issa Zidan, director general de restaurări la Muzeul Egiptean din Egipt (GEM).

„Asistăm la unul dintre cele mai importante proiecte de restaurare ale secolului XXI. Acesta este un proiect important pentru muzeu, pentru istorie și pentru umanitate”, a declarat ministrul turismului din Egipt, Sherif Fathi.

Programul de restaurare este finanțat de Agenția Japoneză de Cooperare Internațională (JICA). În afară de bani, agenția a trimis în Egipt cercetători japonezi care lucrează alături de echipele egiptene.

Construită în urmă cu aproximativ 4.600 de ani, în timpul faraonului Keops, constructorul Marii Piramide, barca din lemn de cedru și salcâm este lungă de aproximativ 43,5 metri. Barca a fost descoperită în 1954 la Giza, dar săpăturile au început abia în 2011. Operațiunea a fost amânată de mai multe ori deoarece arheologii s-au temut că barca va fi distrusă prin mutare. Scândurile de lemn erau foarte degradate și a fost nevoie de aplicarea unor tratamente pentru a le consolida.

