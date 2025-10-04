Partidul de dreapta ANO, condus de Andrej Babis, câștigă alegerile parlamentare din Cehia

Partidul ANO, condus de Andrej Babis, a câștigat alegerile parlamentare desfășurate pe 3-4 octombrie în Cehia, conform datelor furnizate după numărarea a peste 97% din voturi.

Formațiunea a obținut în jur de 35%, devansând coaliția de guvernare Spolu, care s-a clasat pe locul al doilea cu 22,95%.

Pe locul al treilea se află partidul centrist STAN, cu aproximativ 11%, urmat de extrema dreaptă SPD.

Rezultatul confirmă revenirea lui Andrej Babis, fost premier și om de afaceri controversat, în prim-planul politicii cehe, potrivit Kyiv Independent.

ANO este cunoscut pentru pozițiile sale critice față de sprijinul acordat Ucrainei și se opune aderării acesteia la Uniunea Europeană.

Alegerile sunt văzute ca un moment de cotitură pentru politica externă a Cehiei, într-un context regional tensionat marcat de războiul din Ucraina și de dezbaterile privind viitorul Uniunii Europene.

(sursa: Mediafax)