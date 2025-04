Cel puțin două persoane au fost ucise în atacul armat la Universitatea de Stat din Florida

Conform poliției, victimele decedate nu erau studenți, ci bărbați adulți, conform CNN.

Suspectul, în vârstă de 20 de ani, a fost identificat ca fiind Phoenix Ikner, student la aceeași universitate și fiul unui ofițer de poliție local. Acesta a fost împușcat și reținut, suferind răni care nu îi pun viața în pericol. Potrivit șefului poliției universitare, Jason Trumbower, suspectul avea acces la una dintre armele mamei sale, care a fost recuperată la locul crimei.

Președintele SUA, Donald Trump, a fost informat despre incident în timpul întâlnirii cu prim-ministrul italian Giorgia Meloni la Casa Albă. „Este un lucru teribil", a comentat Trump, reafirmându-și ulterior susținerea pentru al Doilea Amendament.

FBI colaborează cu poliția din Florida în investigarea cazului. Rectorul universității, Richard McCullough, a declarat: „Aceasta este o zi tragică pentru instituția noastră. Suntem profund îndurerați de cele întâmplate".

Campusul universitar a fost securizat, iar atacul armat a avut loc în apropierea Uniunii Studențești.

In the midst of the chaos at Florida State University, the guy in the white shirt says it’s just another Thursday where he’s from. pic.twitter.com/KDmjy42SJM