Cercetătorii au stabilit care este cel mai bun moment al zilei pentru vaccinarea anti-COVID

E clar că acest Guvern nu are cum să treacă, știe și dl Cioloș, știe toată lumea, a spus Marcel Ciolacu. Liderul PSD afirmă că PSD nu poate accepta un ministru al Sănătății care „este părtaș la acest...

UDMR nu va participa la vot, a anunțat Kelemen Hunor: „Am fi ipocriți dacă am spune că până în septembrie am fost colegi și cu câțiva dintre dvs. chiar colegi buni, dar pe 20 octombrie am devenit adversari ș...