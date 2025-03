Ceremonia „Shinbyu” sărbătoare plină culoare

Băieți și fete, călare pe cai și căruțe împodobite, s-au îndreptat spre o mănăstire budistă, însoțiți de părinți și tutori. Acești tineri urmează să intre într-o perioadă de noviciat monahal, care poate dura de la câteva zile până la câteva luni.

Ceremonia, cunoscută sub numele de „Shinbyu”, este un ritual străvechi respectat de toți budiștii din Myanmar și are loc în special în luna martie. Se spune că tradiția datează de peste 2.500 de ani și își are originile în povestea lui Rahula, fiul lui Buddha, căruia i-a fost oferit acest dar spiritual.

În localitatea Hlegu, aflată în apropierea orașului Yangon, sute de oameni s-au adunat pentru a urmări procesiunea impresionantă. Tinerele novice au purtat rochii brodate, dominate de nuanțe de roz și auriu, în timp ce adulții le fereau de soare cu umbrele colorate.

Odată ajunși la mănăstire, tinerii vor trece printr-un moment simbolic esențial: capetele lor vor fi rase, marcând începutul instruirii monahale. Deși majoritatea novicilor rămân călugări și călugărițe doar pentru o perioadă scurtă, acest ritual este considerat un rit de trecere și o formă de merit spiritual pentru părinți. Se crede că hirotonirea copiilor ajută la eliberarea familiilor lor din ciclul nesfârșit al reîncarnării, oferindu-le o binecuvântare în călătoria lor spirituală.

În Myanmar, unde budismul este religia majoritară, „Shinbyu” rămâne unul dintre cele mai importante evenimente religioase ale anului, păstrând vie o tradiție ce leagă generații întregi de credință și spiritualitate.

(sursa: Mediafax)