China va trimite cel mai tânăr astronaut chinez în spațiu

Lansarea este programată în cursul serii de vineri, de la Centrul de lansări Jiuquan, potrivit AFP.

Echipa va fi condusă de veteranul Zhang Lu, iar alături de Wu Fei se află specialistul în sarcini utile Zhang Hongzhang.

Șoarecii care vor fi trimiși în spațiu vor fi supuși primelor experimente efectuate de China pe rozătoare.

Programul spațial chinez, al treilea care a trimis oameni pe orbită, vizează și trimiterea unei misiuni cu echipaj pe Lună până în 2030, cu construirea unei baze lunare.

(sursa: Mediafax)