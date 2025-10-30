x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe China va trimite cel mai tânăr astronaut chinez în spațiu

China va trimite cel mai tânăr astronaut chinez în spațiu

de Redacția Jurnalul    |    30 Oct 2025   •   12:15
China va trimite cel mai tânăr astronaut chinez în spațiu
Sursa foto: Hepta

Misiunea Shenzhou-21 spre stația spațială Tiangong va include cel mai tânăr astronaut chinez care participă vreodată la o misiune spațială, Wu Fei, în vârstă de 32 de ani, precum și patru șoareci de laborator.

Lansarea este programată în cursul serii de vineri, de la Centrul de lansări Jiuquan, potrivit AFP.

Echipa va fi condusă de veteranul Zhang Lu, iar alături de Wu Fei se află specialistul în sarcini utile Zhang Hongzhang.

Șoarecii care vor fi trimiși în spațiu vor fi supuși primelor experimente efectuate de China pe rozătoare.

Programul spațial chinez, al treilea care a trimis oameni pe orbită, vizează și trimiterea unei misiuni cu echipaj pe Lună până în 2030, cu construirea unei baze lunare.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: astronaut chinez spaţiu cel mai tânăr
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri