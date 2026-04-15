Jurnalul.ro Ştiri Externe China și Rusia își întăresc parteneriatul strategic, în contextul provocărilor SUA

China și Rusia își întăresc parteneriatul strategic, în contextul provocărilor SUA

de Redacția Jurnalul    |    15 Apr 2026   •   12:15
China și Rusia își întăresc parteneriatul strategic, în contextul provocărilor SUA
Sursa foto: Hepta/Șeful diplomaței ruse, Serghei Lavrov, s-a întâlnit la Beijing cu liderul chinez, Xi Jinping.

Președintele Chinei, Xi Jinping, a subliniat importanța cooperării strategice dintre Rusia și China, în cadrul vizitei efectuate de ministrul de Externe de la Moscova, Serghei Lavrov.

Xi Jinping a declarat că cele două state trebuie să își consolideze încrederea reciprocă, să își ofere sprijin și să își apere interesele comune, evidențiind că stabilitatea relațiilor bilaterale reprezintă un factor esențial într-un context internațional marcat de incertitudine.

În fața unei schimbări care se întâmplă o dată la un secol, China și Rusia trebuie, printr-o cooperare strategică mai strânsă și mai robustă, să apere cu fermitate interesele legitime ale ambelor țări, să susțină unitatea Sudului Global și să demonstreze simțul responsabilității așteptat de la marile puteri și membrii permanenți ai Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite”, a transmis liderul de la Beijing, potrivit agenției Xinhua, citată de Reuters.

De asemenea, Xi este așteptat să se întâlnească cu omologul său rus în cursul acestui an, pentru a reafirma parteneriatul strategic și a marca diverse aniversări, inclusiv tratatul de prietenie sino-rus semnat în 2001.

Declarațiile vin într-un moment în care China își extinde relațiile diplomatice cu alte state. În 2026, mai mulți lideri occidentali, inclusiv premierii Spaniei, Marii Britanii și Canadei, au vizitat Beijingul pentru a-și consolida legăturile bilaterale.

Subiecte în articol: China Rusia sua iran serghei lavrov xi jinping
