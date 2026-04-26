China va trimite panda uriași în Atlanta

Asociația Chineză pentru Conservarea Faunei Sălbatice a transmis într-un comunicat că panda masculul Ping Ping și panda femela Fu Shuang, de la Centrul de Cercetare pentru Creșterea Panda Gigant din Chengdu, vor da startul unei cooperări de conservare de zece ani, în cadrul unui acord semnat cu grădina zoologică anul trecut.

Asociația nu a specificat data plecării lor, dar a menționat că partea americană desfășoară activ lucrări de modernizare a facilităților, printre alte pregătiri, pentru a crea un mediu mai confortabil și mai sigur pentru cei doi. potrivit AP.

Între timp, experții chinezi oferă îndrumare tehnică cu privire la aceste modernizări, a precizat asociația.

Anunțul a venit cu câteva săptămâni înaintea vizitei planificate a lui Trump în China la mijlocul lunii mai, în timpul căreia se așteaptă ca acesta să discute diverse probleme, inclusiv comerțul, cu omologul său Xi Jinping.

Grădina zoologică din Atlanta a transmis joi într-un comunicat că este încântată și onorată să i se acorde încrederea de a îngriji urșii panda și de a colabora cu asociația.

În cadrul unui acord anterior privind urșii panda uriași între grădina zoologică și China, care s-a încheiat în 2024, urșii panda Lun Lun și Yang Yang au dat naștere la șapte pui, a precizat grădina zoologică. Lun Lun și Yang Yan, împreună cu cei doi pui mai mici ai lor, au părăsit Atlanta pentru a se întoarce în China în octombrie 2024, unde se află restul puilor lor, a mai spus aceasta.

Programul chinez de împrumut de urși panda uriași este cunoscut de mult timp ca un instrument al diplomației de putere soft a Beijingului, dar importanța sa pentru conservare ar fi putut fi un motiv important pentru care Beijingul își reînnoiește cooperarea cu grădinile zoologice din SUA într-o perioadă în care relațiile sunt altfel tensionate.

Asociația a afirmat vineri că noua rundă de cooperare va ajuta China și SUA să obțină mai multe rezultate în domenii care variază de la prevenirea și tratarea bolilor până la schimburi științifice.

(sursa: Mediafax)