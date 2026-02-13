CIA, campanie de recrutare în rândul ofițerilor din China

Filmul prezintă un ofițer militar fictiv de nivel mediu care „ia dificila decizie de a rămâne fidel valorilor sale și de a-și croi o cale mai bună pentru familia sa contactând CIA”, a declarat un oficial CIA pentru CNN.

„Oricine are abilități de conducere va fi inevitabil temut și eliminat fără milă”, spune naratorul videoclipului. „Nu le pot permite acestor nebuni să modeleze lumea viitoare a fiicei mele.”

Noul videoclip își propune să continue o campanie de recrutare lansată de agenție anul trecut și care a contribuit la cultivarea de noi surse din China, esențiale pentru colectarea de informații umane, a declarat oficialul CIA, sugerând că agenția a avut recent un succes în vizarea unui guvern pe care, din punct de vedere istoric, s-a străduit să-l pătrundă.

„Vom continua să oferim oficialilor guvernului chinez și cetățenilor oportunitatea de a lucra împreună pentru un viitor mai luminos”, a declarat directorul CIA, John Ratcliffe, într-un comunicat acordat CNN.

În timpul audierii de confirmare, Ratcliffe a subliniat că China va fi o prioritate maximă pentru agenție, iar oficialii americani au indicat că CIA a făcut progrese în restabilirea rețelei sale de surse din interiorul țării, despre care se credea că a fost pierdută cu doar câțiva ani în urmă.

Începând cu 2010, SUA au pierdut o serie de spioni în China ca parte a unei campanii de contrainformații de doi ani, pe care New York Times a descris- o drept „o culegere de informații paralizantă”. Reconstruirea acestei rețele a fost o campanie de ani de zile pentru șefii serviciilor de informații.

Un oficial CIA a declarat pentru CNN că videoclipurile au dus cu succes la recrutarea de noi surse de informații în interiorul țării.

„Videoclipurile funcționează, iar zidul lor nu este perfect”, a spus oficialul, referindu-se la percepția că guvernul lui Xi s-a protejat în mare măsură de ochii curioși ai agențiilor de informații americane.

CIA consideră că are oportunitatea de a-și extinde vizibilitatea asupra guvernului lui Xi - în parte - prin exploatarea represiunii sale intensificate asupra conducerii militare a Chinei.

