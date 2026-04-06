Jurnalul.ro Ştiri Externe Cinci state UE cer taxarea profiturilor excepționale ale companiilor din energie

Cinci state UE cer taxarea profiturilor excepționale ale companiilor din energie

de Redacția Jurnalul    |    06 Apr 2026   •   00:00
Cinci state UE cer taxarea profiturilor excepționale ale companiilor din energie
Sursa foto: Cinci state UE cer taxarea profiturilor excepționale ale companiilor din energie

Cinci state membre ale Uniunii Europene au cerut Comisiei Europene să taxeze profiturile excepționale obținute de companiile din energie pe fondul războiului din Orientul Mijlociu.

Miniștrii de Finanțe din Germania, Italia, Spania, Portugalia și Austria au cerut introducerea unei taxe la nivelul întregii Uniuni Europene într-o scrisoare adresată comisarului european pentru climă, Wopke Hoekstra, potrivit Bloomberg și Reuters.

Ei au scris că o astfel de măsură ar „transmite un mesaj clar că cei care profită de consecințele războiului trebuie să-și aducă contribuția pentru a reduce povara asupra publicului larg”.

Fără a oferi detalii, miniștrii au făcut trimitere la o măsură similară introdusă în 2022, după ce prețurile gazelor au explodat în urma invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

În timpul acelei crize energetice, Uniunea Europeană a adoptat măsuri pentru reducerea consumului de gaze cu 15%, a impus un plafon pentru prețul gazelor și a introdus o taxă pe profiturile excepționale ale producătorilor de energie.

Comisarul european pentru Energie, Dan Jorgensen, a declarat săptămâna trecută că blocul comunitar analizează reintroducerea instrumentelor folosite în 2022, dar a subliniat că atunci a fost vorba în principal despre o criză a gazelor, în timp ce actualul conflict generează „o gamă mai largă de probleme”.

În scrisoarea lor, cei cinci miniștri au sugerat Comisiei să analizeze „dacă și cum profiturile realizate în străinătate de companiile petroliere multinaționale pot fi incluse într-un mod mai țintit decât în cazul contribuției de solidaritate din 2022”.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
