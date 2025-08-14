Ciocniri violente de stradă, în Serbia

Susținătorii președintelui au aruncat în mod repetat rachete de semnalizare asupra protestatarilor din orașul Novi Sad, din nordul țării, în apropierea sediilor Partidului Progresist Sârb, partidul de guvernământ al lui Vucic. Protestatarii au spart apoi geamurile birourilor, în timp ce poliția era desfășurată afară pentru a păzi clădirea.

Ministrul de Interne, Ivica Dacic, a declarat că cel puțin un polițist a fost rănit și a cerut „revenirea la lege și ordine”.

Alte mii de persoane s-au adunat în alte părți ale țării, inclusiv în capitala Belgrad, unde poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa grupuri de manifestanți antiguvernamentali într-o parte a orașului.

Poliția a separat două tabere opuse în orașul Kraljevo, din centrul țării. Demonstrații au avut loc și în orașele Kragujevac și Cacak, din centrul țării, și în orașul Niș, din sudul țării. Protestele de miercuri au fost organizate ca răspuns la incidentele de marți seară din orașul Vrbas, în nord-vestul țării, unde poliția a separat protestatarii de taberele adverse din fața birourilor partidului de guvernământ.

Serbia solicită oficial aderarea la Uniunea Europeană, dar Vucic a menținut legături strânse cu Rusia și China. El a fost acuzat de înăbușirea libertăților democratice de când a ajuns la putere acum 13 ani.

(sursa: Mediafax)