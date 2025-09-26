x close
Civilii din Gaza, răniți mai grav decât soldații din Irak și Afganistan

de Redacția Jurnalul    |    26 Sep 2025   •   13:45
Sursa foto: Hepta

Civilii din Gaza suferă răni de tipul și amploarea celor întâlnite, de obicei, la soldații implicați în lupte intense, arată o nouă cercetare, potrivit Al Jazeera.

Un studiu publicat în British Medical Journal a constatat că unele tipuri de răni, precum arsurile sau leziunile la nivelul picioarelor, sunt mai frecvente la civilii din Gaza decât la soldații americani care au luptat în conflictele recente din Irak și Afganistan.

„Civilii răniți în Gaza se confruntă cu un tipar de leziuni pe care te-ai aștepta să îl vezi în lupte intense, cu profesioniști militari. Distribuția și natura (rănilor) este aproape aceeași sau chiar mai gravă”, a declarat Bilal Irfan, bioetician și cercetător la Universitatea din Michigan, unul dintre autorii studiului.

Alte constatări ale studiului:

În total au fost raportate 23.726 de răni legate de traumatisme, dintre care 18% au fost arsuri

Răni semnificative au afectat capul, pieptul și membrele

Aproximativ 67% dintre răni au fost cauzate de explozii, restul de gloanțe

Una din zece arsuri a fost de gradul IV, adică a pătruns prin toate straturile de țesut până la os

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: gaza civili raniti grav
