Gigi Becali a pus ochii pe banii de la Campionatul Mondial

Pentru Gigi Becali acest eșec l-a făcut să schimbe poziția față de echipa națională, devenind un mare susținător al calificării: „Dacă tot pierd bani din cupele europene, măcar să-i câștig pe partea cealaltă, cu naționala. Dacă ne califică Lucescu, mai încasez câteva milioane la câți jucători dau eu la națională”.

Este un moment care spune multe despre felul în care funcționează fotbalul nostru, despre deciziile strategice ale cluburilor și despre fragilitatea unui sezon în care câteva greșeli pot schimba radical ierarhia.

În același timp, în plan internațional, echipa națională a României se pregătește pentru un examen extrem de dificil: barajul cu Turcia pentru calificarea la Campionatul Mondial. Două povești diferite, dar care, privite împreună, conturează imaginea unui fotbal românesc aflat permanent între speranță și improvizație.

Un sezon ratat pentru FCSB

Pentru FCSB, sezonul actual reprezintă, fără îndoială, unul dintre cele mai dezamăgitoare din ultimii ani. Un club cu resurse financiare peste media campionatului, cu un lot valoros și cu un public numeros nu își permite, în mod normal, luxul de a rata play-off-ul. Explicațiile sunt multiple. Echipa a traversat perioade lungi de inconsistență, cu meciuri bune urmate de prestații inexplicabil de slabe. Au existat schimbări de strategie ale patronului Gigi Becali, care sub impulsul unor supărări de moment a dat peste cap toată echipa, iar improvizațiile tactice și lipsa de stabilitate în momentele decisive ale sezonului au dus echipa în afara Top 6.

În fotbalul modern, performanța se construiește prin continuitate: continuitate în proiect, în ideile de joc, în relația dintre conducere și stafful tehnic. La FCSB, aceste elemente au fost de multe ori fragile. Rezultatul este vizibil în clasament: puncte pierdute cu echipe considerate accesibile și o serie de meciuri decisive în care echipa nu a reușit să confirme statutul de favorită.

Neglijarea Cupei României

La toate acestea se adaugă o problemă mai veche a clubului: modul în care a fost tratată Cupa României. De ani buni, această competiție pare pentru FCSB mai degrabă o obligație decât un obiectiv real. În multe sezoane, echipa a intrat în Cupă cu formule experimentale, cu rotații masive de lot și cu o motivație vizibil mai scăzută. A fost o strategie riscantă și, mai ales pierzătoare, mai ales într-un campionat imprevizibil precum cel românesc.

Cupa României reprezintă nu doar un trofeu, ci și o cale directă către cupele europene. Pentru cluburile mari din Europa, această competiție este tratată cu maximă seriozitate. În România însă, paradoxal, Cupa este adesea sacrificată în numele campionatului. Iar atunci când campionatul îți scapă printre degete, sezonul riscă să se transforme într-un eșec total. În cazul FCSB, exact acest lucru pare să se fi întâmplat. O competiție care ar fi putut salva sezonul a fost tratată superficial, iar rezultatul este un an în care obiectivele majore sunt ratate. Desigur, mai există varianta prinderii participării în Conference League în urma barajului cu locul 3 sau 4. Dar este sigură FCSB că va reuși asta dacă va da în meci decisiv peste CFR Cluj, Dinamo sau Rapid? Chiar și Universitatea Craiova i-ar putea fi adversar. Mai mult, meciul va fi în deplasare! Dar până la acel duel FCSB ar trebui să treacă și de UTA, Farul sau Oțelul.

Un play-off altfel

Absența FCSB schimbă inevitabil dinamica play-off-ului. Din punct de vedere sportiv, competiția devine mai deschisă. Echipe precum Rapid, Universitatea Craiova, Dinamo și chiar CFR văd acum o oportunitate reală de a se lupta pentru titlu fără presiunea unei rivale care, în mod tradițional, domină atenția mediatică. Pentru suporteri, această situație poate aduce un plus de suspans. Un campionat în care patru sau cinci echipe au șanse reale la titlu este, în teorie, mai atractiv decât unul dominat de un singur club. Din punct de vedere comercial însă, va exista o pierdere. Meciurile cu FCSB generează audiențe mari, interes mediatic și stadioane pline. În multe cazuri, prezența acestei echipe pe teren transformă partidele obișnuite în evenimente. Fără acest „balaur”, cum îl numesc uneori rivalii, play-off-ul riscă să piardă o parte din tensiunea și spectacolul care au definit campionatul în ultimii ani.

Barajul naționalei – între visul unei generații și banii de la FIFA

În paralel cu aceste frământări interne, fotbalul românesc privește cu speranță spre echipa națională. Barajul cu Turcia pentru calificarea la Campionatul Mondial reprezintă, probabil, cel mai important moment pentru actuala generație de jucători. Este un meci care poate redefini percepția asupra echipei naționale și poate readuce România pe harta marilor competiții. Turcia pornește, cel puțin pe hârtie, cu un avantaj clar. Are jucători care evoluează în campionate puternice, experiență internațională și o cultură fotbalistică solidă. România însă vine cu un atu important: dorința de revanșă și entuziasmul unei generații care încearcă să rescrie povestea ultimelor două decenii. Pentru Mircea Lucescu și pentru jucători, acest baraj nu este doar un meci de calificare. Este o șansă de a reconecta publicul român la echipa națională.

În ultimii ani, relația dintre suporteri și prima reprezentativă a fost uneori fragilă. Performanța într-un astfel de moment ar putea readuce optimismul și ar putea crea acel sentiment de unitate care a definit marile generații ale fotbalului românesc.

Pentru patronul FCSB, miza este uriașă dacă Mircea Lucescu va reuși calificarea la Mondialul din vară. Pe lângă Ngezana, FCSB ar mai putea trimite în America încă 4-5 jucători precum Olaru, Târnovanu, Miculescu, Bîrligea și Tănase, iar FIFA plătește câte 500.000 de dolari cluburilor pentru fiecare jucător trimis la turneul final.

Două momente decisive

Privite împreună, situația din Superligă și barajul naționalei spun o poveste interesantă despre starea actuală a fotbalului românesc. La nivel de cluburi, campionatul rămâne imprevizibil, dar adesea marcat de decizii strategice discutabile și de proiecte construite pe termen scurt. La nivel de echipă națională însă, există speranța că o generație nouă poate aduce stabilitate și rezultate. Fotbalul românesc se află, din nou, într-un moment de răscruce. Iar următoarele luni vor arăta dacă vom vorbi despre un sezon al ratărilor sau despre începutul unei reveniri pe scena mare a fotbalului internațional.

