Europa, între unitate și prudență: Bătălia pentru împrumuturile comune ale UE

Comisia Europeană, condusă de Ursula von der Leyen, a pus pe masa negocierilor o propunere cu potențial exploziv: extinderea competenței UE de a împrumuta sute de miliarde de euro de la investitori internaționali, în cadrul noului buget multianual anunțat pe 16 iulie. Planul ar permite Bruxelles-ului să emită datorie comună pentru finanțarea efortului de război al Ucrainei, gestionarea crizelor neprevăzute și susținerea unor plăți către guvernele statelor membre, potrivit Politico.

Nu este însă un cec în alb. Împrumuturile ar avea un scop strict definit, iar accesarea lor ar necesita acordul atât al capitalelor naționale, cât și al Parlamentului European. Totuși, chiar și în aceste condiții, opoziția așa-numitelor „state frugale” — Germania, Olanda și alte economii nordice — rămâne puternică. Acestea se tem că datoria comună ar putea pune în pericol stabilitatea proiectului european, mai ales dacă un stat ar intra în incapacitate de plată.

O propunere cu ecouri din criza Covid-19

Până în 2020, ideea era considerată imposibilă. Pandemia a schimbat jocul: pentru prima dată, UE a emis obligațiuni comune pentru a finanța granturi și împrumuturi destinate redresării economice, cu promisiunea că va fi o măsură unică. Acum, Comisia vrea să transforme această excepție într-un instrument strategic, reducând dependența bugetului de contribuțiile naționale și creând un mecanism de influență asupra cheltuielilor statelor membre.

Avantaje și temeri

Țările cu datorii mari, precum Italia și Franța, salută ideea — împrumuturile UE au dobânzi mai mici decât cele obținute individual. În schimb, economiile prudente resping planul, invocând riscul de a răspunde colectiv pentru datoriile altora. Criticii mai susțin că împrumuturile doar amână povara financiară, fără a o rezolva.

Comisia propune, de asemenea, un fond de până la 395 de miliarde de euro în împrumuturi ieftine pentru crize neprevăzute și un pachet de 100 de miliarde de euro, sub formă de împrumuturi și granturi, pentru Ucraina — un obiectiv sprijinit de majoritatea capitalelor europene.

Piețele financiare, între interes și prudență

În prezent, obligațiunile UE sunt tratate de piețe similar celor emise de instituții internaționale precum Banca Mondială, fiind apreciate pentru ratingul AAA și stabilitatea oferită de garanțiile statelor membre. Totuși, pentru a concura cu datoriile suverane ale marilor economii, UE ar trebui să emită obligațiuni în mod regulat, creând o piață amplă și lichidă.

Economiștii precum Olivier Blanchard susțin că o piață consistentă de obligațiuni europene ar consolida rolul euro pe plan global și ar oferi blocului o putere financiară comparabilă cu cea a SUA. În lipsa unei emisiuni constante, investitorii rămân reticenți, văzând datoria comună mai degrabă ca pe un instrument temporar.