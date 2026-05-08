Cine se îmbogățește din conflictul din Iran: companiile care fac miliarde din criză globală

Companiile care câștigă miliarde din războiul din Iran: criza care alimentează profituri record

Conflictul din Iran și tensiunile din Orientul Mijlociu au declanșat o undă de șoc în economia globală, cu efecte directe asupra prețurilor energiei, piețelor financiare și lanțurilor de aprovizionare, potrivit BBC. În timp ce gospodăriile și companiile se confruntă cu costuri tot mai mari, anumite sectoare înregistrează creșteri spectaculoase ale profiturilor.

Blocajul efectiv al Strâmtorii Hormuz – una dintre cele mai importante rute pentru transportul petrolului mondial – a amplificat volatilitatea și a transformat criza geopolitică într-o oportunitate financiară pentru marile corporații.

1. Petrol și gaze: profituri alimentate de volatilitate

Sectorul energetic este principalul beneficiar al crizei. Aproximativ 20% din petrolul global tranzitează Strâmtoarea Hormuz, iar perturbarea fluxului a dus la fluctuații majore de preț.

Giganții europeni au fost printre cei mai câștigați datorită diviziilor lor de trading:

BP a raportat profituri de 3,2 miliarde dolari în primul trimestru, dublu față de anul precedent

Shell a depășit estimările cu 6,92 miliarde dolari profit

TotalEnergies a crescut cu aproape o treime, ajungând la 5,4 miliarde dolari

Chiar dacă ExxonMobil și Chevron au înregistrat scăderi față de anul trecut, ambele au depășit așteptările analiștilor și anticipează o revenire puternică pe fondul prețurilor ridicate la petrol.

2. Băncile globale: câștiguri record din volatilitate

Sectorul bancar a profitat de creșterea masivă a tranzacțiilor și de schimbările rapide de pe piețele financiare.

JP Morgan a raportat un record de 11,6 miliarde dolari din activitatea de trading, contribuind la unul dintre cele mai bune trimestre din istoria sa. În total, marile bănci americane au generat aproape 47,7 miliarde dolari profit în doar trei luni.

Investitorii s-au orientat rapid către active sigure, iar fluctuațiile au crescut volumul tranzacțiilor, favorizând marile instituții financiare.

3. Industria de apărare: cerere în creștere accelerată

Conflictele geopolitice au dus la o creștere a investițiilor în apărare, în special în sisteme antirachetă și tehnologii militare avansate.

Companii precum BAE Systems, Lockheed Martin, Boeing și Northrop Grumman raportează comenzi record și portofolii istorice de contracte.

Guvernele din SUA și Europa își reînnoiesc stocurile de armament, ceea ce generează o cerere constantă și pe termen lung pentru industria militară.

4. Energia verde: câștigătorul indirect al crizei

Paradoxal, conflictul a accelerat tranziția către energie regenerabilă. Dependența de combustibili fosili a devenit o vulnerabilitate evidentă, iar investițiile în energie verde au crescut.

Companii precum NextEra Energy, Vestas și Orsted au raportat creșteri semnificative ale profiturilor și ale interesului investitorilor.

În paralel, vânzările de panouri solare și pompe de căldură au explodat, iar cererea pentru vehicule electrice a crescut, în special în Asia.