Condiții deplorabile pentru poliția germană: Mucegai, mașini vechi și scurgeri din tavan

Cel mai mare sindicat de poliție din Germania s-a plâns de starea dărăpănată a sutelor de secții de poliție din întreaga țară și de o flotă de vehicule vechi, afirmând că aceste condiții reprezintă o amenințare la adresa sănătății ofițerilor și o insultă la adresa demnității lor.

„Toalete vechi de zeci de ani, mucegai în birouri, dăunători, unități de încălzire defecte și găuri în tavan care lasă să intre ploaia”, a declarat Hagen Husgen de la sindicatul GdP, citând doar câteva dintre plângerile pe care organizația sa le-a primit de la membri.

„Unele dintre condițiile pe care oamenii noștri trebuie să le îndure acolo sunt periculoase pentru sănătatea lor”, a declarat el pentru cotidianul regional Münchner Merkur.

Husgen a spus că mașinile de poliție din cea mai mare economie a Europei, care se mândrește cu priceperea sa în domeniul auto, erau adesea atât de vechi și uzate încât erau „rușinoase” și „jenante” pentru ofițerii aflați în patrulele lor.

„Vehicule cu scaune rupte și jumătate de milion de kilometri, schimbător de viteze rupt”, a spus el, dând vina parțial pe privatizarea întreținerii mașinilor de poliție pentru această problemă. Husgen a spus că condițiile sumbre din multe secții de poliție agravează „problemele mari” legate de recrutarea tinerilor ofițeri.

Sindicatul a furnizat publicației Merkur o serie de fotografii care arată ceea ce a numit a fi clădiri de poliție dărăpănate, cu găuri căscate în tavan și un șoarece sub birou, precum și mașini cu spumă care se revarsă din scaune. GdP a declarat că cele 16 state federale ale Germaniei au nevoie de mai mult sprijin din partea Berlinului pentru a îmbunătăți condițiile ofițerilor de poliție și a le permite să își îndeplinească atribuțiile.

Parlamentul german a aprobat în martie planuri conduse de cancelarul ales de atunci, Friedrich Merz, de relaxare a măsurilor stricte de îndatorare a țării, permițând o creștere a cheltuielilor pentru apărare și creând un „fond special” de 500 de miliarde de euro pentru următorul deceniu dedicat revizuirii infrastructurii, inclusiv o finanțare sporită pentru poliția federală.

