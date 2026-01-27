Controversații agenți ICE din SUA vor fi trimiși la Olimpiada de Iarnă din Italia

x close
de Redacția Jurnalul    |    27 Ian 2026   •   15:45
Sursa foto: Agenții ICE, acuzați că au ucis oameni nevinovați

Controversații agenți ICE din SUA vor fi trimiși în Italia pentru a asigura securitatea Jocurilor Olimpice de Iarnă. În America ei sunt implicați într-un scandal uriaș după ce au împușcat mortal doi cetățeni americani.

Controversații agenți ai Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE) vor fi detașați în Italia pe perioadă Jocurilor Olimpice de Iarnă, potrivit Le Figaro. Aceștia vor avea rolul de a evalua și atenua riscurile legate de organizațiile criminale, a transmis ICE prin intermediul unui comunicat.

„La Jocurile Olimpice, Serviciul de Securitate Internă (HSI) al ICE va sprijini Serviciul de Securitate Diplomatică al Departamentului de Stat al SUA, precum și țara gazdă, în evaluarea și atenuarea riscurilor legate de organizațiile criminale transnaționale”, a precizat agenția americană.

Agenții vor sta în Italia pe toată perioada Jocurilor Olimpice. Competiția se va desfășura în orașele Milano și Cortina d'Ampezzo, în perioada 6-22 februarie.

Doi cetățeni americani au fost uciși în incidente separate în care au fost implicați agenți ICE. Acestea s-au produs în Minnesota în timpul unor intervenții legate de aplicarea legislației în domeniul imigrației promovate de Administrația Trump.

Uciderea celor doi americani a stârnit proteste uriașe atât în Minnesota, cât și în alte zone din SUA.

(sursa: Mediafax)

