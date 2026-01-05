Coreea de Nord a lansat rachete balistice în primul test din 2026

Prima lansare a anului a avut loc cu doar câteva ore înainte ca liderul Coreei de Sud să se îndrepte spre China pentru un summit, scrie thedefensepost.com.

Lansarea de duminică vine în urma unei operațiuni militare americane împotriva aliatului socialist al Phenianului, Venezuela, care l-a scos pe președintele Nicolas Maduro din țara sa. Ministerul Apărării de la Seul a declarat că a detectat „mai multe proiectile, presupuse a fi rachete balistice” lansate din apropierea capitalei nord-coreene Phenian, în jurul orei 7:50 dimineața.

Rachetele „au zburat aproximativ 900 de kilometri (559,2 mile)”, a declarat armata, adăugând că Statele Unite și Coreea de Sud „analizează îndeaproape specificațiile”, „menținând în același timp o postură de pregătire deplină”.

Consiliul Național de Securitate de la Seul a convocat o reuniune de urgență după lansare, despre care un comunicat al biroului prezidențial a spus că „constituie un act provocator care încalcă rezoluțiile Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite”.

Ministerul Apărării din Japonia a declarat, de asemenea, că a detectat o posibilă rachetă balistică, menționând că două rachete au atins o altitudine de 50 de kilometri și au zburat pe distanțe de 900, respectiv 950 de kilometri.

„Dezvoltarea nucleară și a rachetelor de către Coreea de Nord amenință pacea și stabilitatea țării noastre și a societății internaționale și este absolut intolerabilă”, a declarat reporterilor ministrul japonez al Apărării, Shinjiro Koizumi.

Testul de ieri este prima lansare de rachetă balistică a Phenianului din noiembrie, când a efectuat un alt test, după ce președintele american Donald Trump a aprobat planul Coreei de Sud de a construi un submarin cu propulsie nucleară.

Phenianul a susținut timp de decenii că are nevoie de programele sale nucleare și de rachete ca factor de descurajare împotriva presupuselor eforturi de schimbare a regimului de către Washington. Statele Unite au oferit Phenianului asigurări repetate că nu are astfel de planuri.

„Probabil se tem că, dacă Statele Unite aleg acest lucru, ar putea lansa un atac de precizie în orice moment, amenințând supraviețuirea regimului”, a declarat Hong Min, analist la Institutul Coreean pentru Unificare Națională.

„Mesajul de bază este probabil că atacarea Coreei de Nord nu ar fi la fel de ușoară ca un atac asupra Venezuelei”, a spus el. Un fost diplomat nord-coreean de rang înalt a declarat că Phenianul ar trebui să învețe din operațiunea americană de reținere a lui Maduro.

„Sper că își va aminti mult timp de fostul președinte Maduro - ca de un om care a irosit o oportunitate valoroasă prin bravadă”, a declarat Lee Il-kyu, fostul consilier politic al Phenianului în Cuba, care a dezertat în Coreea de Sud în 2023, într-o postare pe Facebook de duminică.

Lee se îndreaptă spre China

Testul a avut loc, de asemenea, cu doar câteva ore înainte ca președintele sud-coreean Lee Jae Myung să plece la Beijing pentru discuții cu omologul său Xi Jinping, al cărui guvern este un susținător economic cheie al Coreei de Nord.

Lee speră să valorifice, eventual, influența Chinei asupra Coreei de Nord pentru a-și susține încercarea de a îmbunătăți relațiile cu Phenianul.

Coreea de Nord a intensificat semnificativ testarea rachetelor în ultimii ani.

Analiștii spun că această inițiativă vizează îmbunătățirea capacităților de atac de precizie, provocarea Statelor Unite, precum și a Coreei de Sud, și testarea armelor înainte de a le exporta potențial în Rusia.

Phenianul urmează, de asemenea, să organizeze un congres important al partidului său de guvernământ în următoarele săptămâni, primul în cinci ani.

Politica economică, precum și planificarea apărării și militară, vor fi probabil priorități importante pe agendă.

Înainte de acel conclav, liderul Kim Jong Un a ordonat „extinderea” și modernizarea producției de rachete a țării și construirea mai multor fabrici pentru a satisface cererea tot mai mare.

Mass-media de stat a relatat duminică că Kim a vizitat o unitate implicată în fabricarea de arme ghidate tactice.

El le-a ordonat să extindă capacitatea de producție actuală cu 250%, a declarat Agenția Centrală de Știri Coreeană, administrată de stat.