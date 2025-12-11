Coreea de Nord: Kim Jong-un a vizitat ambasada Rusiei după moartea subită a ambasadorului

Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, și alți înalți oficiali au vizitat miercuri ambasada Rusiei pentru a-și exprima condoleanțe în urma recentei morți a ambasadorului rus, care a ocupat funcția o perioadă îndelungată, a relatat joi presa de stat.

Kim Jong-un a declarat că este „o profundă tristețe... să-l piardă pe ambasador într-un moment în care începea o fază istorică importantă în dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări”, potrivit agenției oficiale de știri KCNA, citată de Le Figaro.

Kim Jong-un a depus flori și a ținut un minut de reculegere în memoria decedatului, a relatat KCNA. Și alți lideri de rang înalt, inclusiv înaltul oficial militar Pak Jong-chon, au vizitat ambasada, potrivit aceleiași surse.

Alexander Matsegora, în vârstă de 70 de ani, care era la post în Coreea de Nord din 2014, a murit subit pe 6 decembrie 2025, potrivit unui anunț al Ministerului rus de Externe, emis luni.

Moartea sa survine pe fondul consolidării alianței dintre Moscova și Phenian de la invazia rusă a Ucrainei în februarie 2022. Potrivit diplomației ruse, Matsegora a fost „o forță motrice” în spatele „muncii asidue de-a lungul multor ani” care a dus la „nivelul actual fără precedent al relațiilor” dintre Rusia și Coreea de Nord.

Cele două state sunt unite din 2024 printr-un pact de apărare reciprocă, semnat după o vizită oficială a lui Vladimir Putin la Phenian.

(sursa: Mediafax)