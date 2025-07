Creatorul serialului South Park a refuzat să estompeze penisul personajului care îl imita pe Trump

Trey Parker, unul dintre creatorii serialului South Park, a avut joi o reacție în urma scandalului provocat de premiera noului sezon în care personajul animat Donald Trump apare stând în pat cu Satana și mergând dezbrăcat prin deșert.

„Ne pare foarte rău”, a spus Parker, având o privire ironică.

Parker a făcut declarația în timp ce se afla la un eveniment din San Diego. El a mai spus că a primit o notă de la producătorii serialului cu privire la episodul difuzat marți seară.

„Au spus: «Bine, dar vom estompa penisul», iar eu am spus: «Nu, nu veți estompa penisul»”, a explicat Parker, potrivit AP.

Tot joi, Casa Albă a emis o declarație cu privire la premiera celui de-al 27-lea sezon al South Park.

„Acest serial nu a mai fost relevant de peste 20 de ani și atârnă de un fir promovând idei neinspirate, într-o încercare disperată de a atrage atenția. Președintele Trump a îndeplinit în doar șase luni mai multe promisiuni decât orice alt președinte din istoria țării noastre și niciun serial de mâna a patra nu poate opri seria de succes a președintelui Trump”, a transmis Casa Albă.

Episodul ironizează mai multe decizii și controverse legate de președintele SUA.

Good morning and Happy Thursday to everyone who LOVES the way the South Park guys absolutely cooked trump in their test season premiere, he is going to HATE the accurate size depiction of his tiny member.



Be a shame if everyone retweeted this.https://t.co/tiPMSHyR78