Campionii Italiei, primiți oficial la Vatican: Ce mesaj special le-a transmis Papa Leon al XIV-lea lui Chivu și elevilor săi

Papa Leon al XIV-lea a primit astăzi în audiență conducerea și echipa clubului de fotbal ”Internazionale Milano”, care a câștigat campionatul Italiei în actualul sezon, relatează Vatican News.

Suveranul Pontif i-a felicitat pe jucători, pe antrenorul român Cristi Chivu, și conducerea clubului.

„Bun venit și felicitări întregii echipe, conducerii, tehnicienilor și numeroșilor suporteri și susținători pentru obiectivul pe care l-ați atins”, a spus papa în salutul său. „Cu siguranță, acesta este pentru voi un moment de mare bucurie și sunt fericit că m-ați făcut părtaș. Este un obiectiv care a fost atins datorită unui mare efort, jocului de echipă, disciplinei și perseverenței pe care ați știut să le păstrați atât în momentele înălțătoare – ca la ultimul meci, când ați sărbătorit deja - cât și în cele grele, fără a vă descuraja și a vă resemna. De aceea, în timp ce vă felicit, vă îndemn să reflectați asupra experienței trăite pentru a deveni, în acest moment de succes, purtătorii unui mesaj util în mod deosebit pentru creșterea celor tineri. Mulți dintre ei se uită la voi în aceste zile ca la «eroii» lor și modele de imitat, iar acest fapt vă învestește cu o responsabilitate care merge dincolo de prestație și care vă vrea, ca sportivi, mărturisitori de valori. Aș vrea să subliniez acest lucru”, a adăugat spontan pontiful, „pentru că tinerii de astăzi au cu adevărat nevoie de modele și ceea ce faceți voi are un impact care poate fi pozitiv ori negativ pentru viața tinerilor. Să vă gândiți la această mare responsabilitate pe care o aveți, iată ceea ce aș vrea cu adevărat să vă spun”.

La audiența cu Leon al XIV-lea în fruntea echipei a fost Cristian Chivu, care a antrenat echipa clubului de fotbal ”Internazionale Milano” de la începutul actualului sezon (2025/2026). Potrivit Vatican News,fostul jucător de la CSM Reșița, Ajax Amsterdam, AS Roma și FC Inter a realizat o performanță rară în istoria prestigiosului club italian, devenind al doilea care câștigă campionatul mai întâi ca jucător și apoi ca antrenor cu aceeași echipă, dar și în istoria fotbalului din Peninsulă, fiind al doilea care a cucerit campionatul la primul sezon complet în cea mai înaltă categorie.

Clubul Inter Milano, unul din cele mai titrate în competițiile din Europa și la nivel intercontinental, a cucerit de 21 de ori titlul de campioană a Italiei și de 9 ori cupa Italiei. De adăugat că pe 13 mai, FC Inter Milano va juca finala Cupei Italiei cu SS Lazio.

(sursa: Mediafax)