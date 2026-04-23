Șoc energetic în Europa: 28 de miliarde pierdute și industrii în pragul colapsului

Criza energiei lovește din nou Europa: zboruri anulate, prețuri explozive și risc de recesiune

Europa se confruntă cu o nouă criză energetică majoră, la doar câțiva ani după șocul provocat de războiul din Ucraina. Conflictul din Iran împinge prețurile în sus, afectează industrii-cheie și lovește direct în buzunarele cetățenilor. Costurile cresc vertiginos, iar efectele asupra economiei ar putea fi devastatoare, potrivit unei analize CNN.

Costuri uriașe: 28 de miliarde de dolari „evaporați” fără energie în plus

Uniunea Europeană a dezvăluit un nou set de măsuri de urgență pentru a limita impactul exploziei prețurilor la energie, însă cifrele arată deja amploarea crizei. De la izbucnirea conflictului din Iran, blocul comunitar a plătit cu aproximativ 24 de miliarde de euro mai mult pentru importurile de energie – echivalentul a peste 587 de milioane de dolari pe zi.

Paradoxul este că aceste sume uriașe nu au adus niciun volum suplimentar de energie. Oficialii europeni atrag atenția că dependența de combustibili fosili importați continuă să coste scump economia continentului.

Criză în aviație: zboruri anulate și risc de penurie de combustibil

Unul dintre cele mai afectate sectoare este aviația. Europa importă aproximativ 70% din necesarul de combustibil pentru avioane, iar specialiștii avertizează că în următoarele săptămâni ar putea apărea penurii.

În acest context, companiile aeriene încep deja să reducă activitatea. Grupul Lufthansa a anunțat anularea a 20.000 de zboruri până în octombrie, pe fondul dublării prețului combustibilului.

Industria aeroportuară cere măsuri urgente, inclusiv suspendarea taxelor pentru aviație, pentru a limita creșterea prețurilor biletelor. Reducerea traficului aerian ar putea afecta grav economiile dependente de turism.

Impact în lanț: prețuri mai mari la alimente, combustibili și produse de bază

Criza energetică nu se oprește la transport. Efectele se propagă rapid în întreaga economie. Prețurile la benzină și alimente cresc, iar zborurile devin mai rare și mai scumpe.

Industria chimică este și ea lovită puternic. Mari producători au majorat prețurile pentru produse esențiale, de la substanțe utilizate în agricultură până la detergenți. Unele scumpiri depășesc 30%.

Specialiștii avertizează că situația ar putea duce la închideri de fabrici și concedieri, pe fondul scăderii cererii și al costurilor de producție tot mai ridicate.

Industrii în pragul colapsului: pescarii își opresc activitatea

Pentru unele sectoare, criza este deja devastatoare. Mulți pescari europeni au fost nevoiți să renunțe temporar la activitate, deoarece costurile cu energia și materiile prime le-au erodat complet profiturile.

Comisia Europeană a activat un mecanism de criză care permite statelor membre să ofere ajutor financiar direct pescarilor și comercianților de pește. Autoritățile recunosc că mijloacele de trai ale acestor oameni sunt amenințate de o criză pe care nu o pot controla.

Europa, în pericol de recesiune

Experții economici avertizează că, dacă războiul din Iran continuă, Europa ar putea intra în recesiune chiar în prima jumătate a anului. Chiar și în cazul unui armistițiu rapid, efectele asupra lanțurilor de aprovizionare și asupra pieței energiei vor persista.

Fondul Monetar Internațional a revizuit deja în scădere prognozele de creștere economică pentru zona euro, iar perspectivele rămân incerte.

Marea Britanie resimte deja șocul

În Regatul Unit, inflația a început din nou să crească, alimentată de scumpirea combustibililor. Prețurile la alimente și biletele de avion au urcat, iar presiunea asupra gospodăriilor devine tot mai evidentă.

Un fenomen alarmant este creșterea furturilor de combustibil din benzinării, inclusiv în rândul persoanelor fără antecedente, semn al dificultăților financiare tot mai mari.

În paralel, autoritățile încearcă să compenseze prin investiții în energie regenerabilă și extinderea proiectelor solare, pentru a reduce dependența de importuri.

O criză care abia începe

Specialiștii spun că actuala situație reprezintă doar primul val al șocului energetic. Urmează efecte în lanț în industrii precum agricultura, producția de îngrășăminte, materiale plastice sau metale.

Pe măsură ce prețurile la gazele naturale cresc, se scumpește și electricitatea, amplificând presiunea asupra companiilor și populației.



