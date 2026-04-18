Zbori în vacanță? Criza kerosen te lovește direct: prețuri dublate, zboruri anulate și haos vara asta

Criza Iran: bilete avion +100% în 6 săptămâni?

Criza kerosen declanșată de războiul din Iran transformă vacanțele visate în coșmaruri scumpe. Prețurile la combustibilul pentru avioane s-au dublat de la începutul conflictului, iar Europa și Asia ar putea rămâne fără stocuri în doar șase săptămâni. Dacă Strâmtoarea Ormuz nu se redeschide curând, biletele de avion vor exploda, zborurile se vor anula, iar sezonul de vârf de vară 2026 devine un haos total. Ești pregătit pentru asta?

Ce spune șeful IEA: „Cea mai mare criză energetică din istorie”

Fatih Birol, directorul Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), a avertizat joi într-un interviu AP că Europa mai are "poate șase săptămâni" de rezerve de kerosen. Raportul IEA din această săptămână arată că unele țări europene au stocuri pentru doar 20 de zile – minimul din 2020. Kerosen-ul rafinat care reprezintă 30% din costurile companiilor aeriene (conform IATA) a devenit aur negru. „Fiecare zi cu Strâmtoarea Ormuz închisă ne apropie de penurie", declară Amaar Khan, expert la Argus Media. Aceasta furnizează 40% din importurile de kerosen ale Europei, dar nimic n-a mai trecut de la izbucnirea războiului, potrivit Euronews.

Cum ajunge kerosenul în avion și de ce lipsește acum?

Kerosenul se produce din petrol brut în rafinării, alături de benzină și motorină. Companiile aeriene îl cumpără de la furnizori, îl transportă cu nave și conducte, apoi îl stochează la aeroporturi. Dar războiul a blocat 10-15 milioane de barili de petrol pe zi prin Ormuz, lăsând Asia-Pacific cea mai vulnerabilă, urmată de Europa (unde 20-25% din aprovizionare lipsește). SUA compensează cu exporturi record – 150.000 barili/zi în aprilie, de șase ori mai mult decât normal –, dar prețurile cresc peste tot. Rezervele de urgență IEA (400 milioane barili) ajută pe termen lung, nu imediat.

Impactul asupra zborurilor: prețuri +10%, rute schimbate, anulări în masă

Prețurile petrolului au crescut 64% de la închiderea strâmtorii în martie, iar "crack spread"-ul (diferența preț kerosen vs. petrol) a atins recordul de 80$/baril, dublând costurile. Experții de la Tourism Economics prevăd bilete mai scumpe cu 5-10%, surtaxe de combustibil și cerere slabă care limitează transferul total către pasageri. SAS anulează mii de zboruri în aprilie, KLM taie 160 în mai, Lufthansa închide CityLine anticipat, iar easyJet anticipează pierderi de 620 milioane euro. Delta monitorizează, dar avertizează: „Nu e doar despre preț, ci despre rețele de zbor și incertitudine". Călătoriile prin Orientul Mijlociu suferă cel mai mult – 20% din zborurile Europa-Asia riscă rerutări costisitoare.

Ce fac companiile aeriene și cum te afectează pe tine?

Giganții precum United (pierderi potențiale 11 miliarde dolari/an), Cathay Pacific (+34% taxe), Air India (+280$/zbor) sau Emirates cresc taxele pentru bagaje și costuri în bilete. Profesorul Christopher Anderson de la Cornell University avertizează: „Așteaptă-te la rezervări târzii, orare instabile și mai puține oferte ieftine vara". Asia și Europa vor simți durerea acut, SUA mai puțin datorită producției proprii. Dacă stocurile scad sub 23 zile, aeroporturile vor anula zboruri fizic.