„Carne de tun” din India. Cum momește Rusia tineri străini în războiul din Ucraina

Moscova utilizează forță de muncă din subcontinentul indian pentru a-și crea o rezervă de combatanți trimiși să fie sacrificați, într-un război ce pare fără sfârșit.

La începutul lunii noiembrie, zeci de familii din toată India s-au adunat în New Delhi, cerând autorităților să-i aducă acasă pe cei dragi, prinși în acest mecanism de recrutare.

Rudele lor susțin că bărbații au fost convinși să plece în Rusia cu promisiunea unor slujbe legale, dar au ajuns pe linia frontului din Ucraina.

Unii dintre aceștia ar fi intrat în Rusia cu vize de studii și ar fi fost ulterior păcăliți de intermediari. Toate poveștile au același fir comun: oamenii au fost obligați să semneze contracte redactate în limba rusă, pe care nu o înțelegeau, și au fost trimiși la luptă fără o minimă instruire

Guvernul indian a confirmat că peste 44 de cetățeni ai săi servesc în unități ale armatei ruse, iar mai mulți au murit deja în luptă. Purtătorul de cuvânt al Ministerului indian de Externe, Randhir Jaiswal, declara pe 7 noiembrie că India este în contact atât cu autoritățile ruse, cât și cu familiile afectate.

Folosiți ca momeli pe frontul ucrainean

Rusia a exploatat deseori disperarea din alte state pentru a-și alimenta mașinăria de război - de la soldații nord-coreeni trimiși de propriul guvern să lupte pentru Moscova, până la femeile din Africa, ademenite să muncească în fabrici unde se asamblează drone militare.

Cei mai mulți dintre indienii prinși acum în capcana Rusiei nu au avut niciodată intenția de a deveni mercenari.

Este și cazul lui Sonu Kumar, originar din orașul Hisar, în statul Haryana, din nordul Indiei, unul dintre tinerii care au ajuns în Rusia cu o viză de student, sperând într-un viitor mai bun.

Fratele său, Vikas, a declarat pentru site-ul indian „Firstpost” că Sonu a fost abordat de agenți care l-au convins să-și prelungească șederea, promițându-i un loc de muncă stabil și bine plătit. Pe 3 septembrie, el și-a sunat ultima dată familia: „Mă trimit pe front. Îmi vor lua telefonul”.

Câteva zile mai târziu, rudele au primit un mesaj pe „Telegram”: Sonu dispăruse, iar trupul său fusese găsit. A fost repatriat cu tot cu uniforma armatei ruse și un steag. „A plecat acolo cu o viză de student. Nu era soldat. De ce a fost trimis să moară?”, se întreabă fratele său.

Biroul Central de Investigații al Indiei a anunțat încă din mai 2024 că a arestat patru persoane într-un dosar privind traficul de cetățeni indieni trimiși să lupte în armata rusă. Suspecții operau în mai multe orașe din India și aveau complici în Dubai și în Rusia.

Dezvăluirile vin pe fondul unei cooperări economice tot mai strânse între cele două mari puteri.

Economia Rusiei se confruntă cu o lipsă acută de forță de muncă, provocată atât de îmbătrânirea populației, cât și de pierderile suferite în războiul din Ucraina. De cealaltă parte, tinerii din subcontinentul indian devin o țintă ușoară: deși India înregistrează o creștere economică rapidă, șomajul rămâne ridicat, iar oportunitățile sunt limitate. Mulți tineri pornesc spre Rusia în căutarea unui trai mai bun, dar ajung, în cele din urmă, pe câmpul de luptă.

Cei care cad în plasa rețelelor de recrutare ruse sunt deseori sacrificați rapid pe linia frontului.

„Soldații străini sunt folosiți pentru a înainta și pentru a ajuta armata rusă să-și consolideze pozițiile”, explică Yohann Michel, cercetător la Institutul pentru Studii Strategice și de Apărare din Lyon, citat de AFP.

„Se deplasează în grupuri mici, de una până la trei persoane. Practic, sunt trimiși să se infiltreze și să dezvăluie pozițiile ucrainenilor, pur și simplu prin faptul că sunt împușcați”.

„Mulți dintre ei mor, dar pentru ruși este, totuși, un câștig”, adaugă expertul.

Potrivit autorităților de la Kiev, eforturile globale de recrutare ale Rusiei nu se limitează la India. „Mulți oameni săraci, manipulați de propaganda Kremlinului și de retorica antioccidentală, pleacă să lupte în Ucraina, sperând să câștige bani”, afirmă Anton Gherașcenko, consilier al ministrului ucrainean de Interne, într-o postare pe rețelele sociale.

„Așa-numitele «companii de turism» din Rusia s-au transformat, în realitate, în agenții de recrutare pentru război - iar, în majoritatea cazurilor, este un bilet doar dus”, avertizează el.

Recrutarea este deseori prezentată drept o „oportunitate de muncă”, nu un contract militar. Tinerilor li se spune că vor lucra în roluri de sprijin, ca șoferi sau bucătari, însă sunt trimiși direct în zone de luptă, cu o pregătire minimă și sprijin aproape inexistent.

O dilemă legală și morală

În octombrie, Ucraina a capturat un tânăr indian de 22 de ani, care ar fi luptat de partea forțelor ruse - primul cetățean indian prins în astfel de circumstanțe.

Sahil Majothi, originar din statul Gujarat, plecase în Rusia în urmă cu doi ani pentru a studia ingineria informatică.

Potrivit mamei sale, citată de BBC, tânărul s-ar fi alăturat armatei ruse în schimbul libertății, după ce fusese acuzat pe nedrept de trafic de droguri, în aprilie anul trecut.

Într-un videoclip difuzat de armata ucraineană, care a devenit viral, Majothi poate fi auzit spunând că i s-a oferit o alegere: să se înroleze în armata rusă sau să ispășească o pedeapsă cu închisoarea.

Cazul său scoate în evidență dilema legală și morală cu care se confruntă migranții prinși în mecanismul de recrutare al Rusiei.

Lideri ai comunității din Gujarat au cerut guvernului indian să intervină pentru repatrierea tânărului, însă acesta riscă să fie judecat în Ucraina și, cel mai probabil, nu va beneficia de protecția acordată prizonierilor de război.

Între timp, la Moscova, Kremlinul continuă să recurgă la metode tot mai disperate de recrutare, pe fondul dificultăților întâmpinate într-un război pe care, în februarie 2022, rușii credeau că-l vor câștiga în numai două săptămâni.

