„Criza Ormuz”. Suedia ia în calcul raționalizarea carburanților

Anunțul a fost făcut joi la Stockholm, în contextul creșterii presiunii asupra pieței energetice globale.

Premierul Ulf Kristersson a precizat că o astfel de decizie nu este, deocamdată, pe masa executivului, dar scenariul este analizat. „Suntem pregătiți pentru această posibilitate și, dacă va deveni necesară, o vom anunța cu mult timp înainte”, a declarat șeful guvernului.

Oficialul a subliniat că impactul economic al conflictului legat de Iran s-a intensificat în ultimele săptămâni, evoluând de la „unul limitat la unul semnificativ”. Tensiunile din zona Strâmtoarea Ormuz - rută prin care tranzitează o parte importantă din petrolul și gazele la nivel mondial - au dus la scumpirea energiei și au generat efecte în lanț asupra economiilor.

Pentru Suedia, aceste evoluții se traduc prin riscuri de creștere a inflației și de încetinire a economiei. Ministrul de Finanțe, Elisabeth Svantesson, a descris situația drept „cea mai gravă criză energetică dintr-o perioadă foarte lungă”.

Prima recomandare oficială: lăsați mașina acasă

Executivul de la Stockholm a adoptat deja unele măsuri pentru a limita impactul asupra populației, inclusiv reduceri consistente ale taxelor la benzină și motorină.

Printre opțiunile analizate de autorități se numără, într-o primă etapă, apeluri către populație pentru reducerea consumului de combustibil și orientarea către transportul public. În paralel, guvernul discută și creșterea producției interne de energie, inclusiv din surse regenerabile - solară, eoliană și hidro -, dar și din energie nucleară.

Autoritățile suedeze urmează să publice la 1 mai un nou set de prognoze economice, care ar putea oferi o imagine mai clară asupra direcției în care se îndreaptă economia și asupra eventualelor măsuri suplimentare.