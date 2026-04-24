x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe „Criza Ormuz". Suedia ia în calcul raționalizarea carburanților

„Criza Ormuz”. Suedia ia în calcul raționalizarea carburanților

de Redacția Jurnalul    |    24 Apr 2026   •   08:20
„Criza Ormuz”. Suedia ia în calcul raționalizarea carburanților
Stockholm pregătește planul de raționalizare a benzinei din cauza crizei din Ormuz

Guvernul suedez avertizează că ar putea introduce măsuri de raționalizare a carburanților în perioada următoare, dacă efectele economice ale conflictului din Orientul Mijlociu vor continua să se amplifice.

Anunțul a fost făcut joi la Stockholm, în contextul creșterii presiunii asupra pieței energetice globale.

Premierul Ulf Kristersson a precizat că o astfel de decizie nu este, deocamdată, pe masa executivului, dar scenariul este analizat. „Suntem pregătiți pentru această posibilitate și, dacă va deveni necesară, o vom anunța cu mult timp înainte”, a declarat șeful guvernului.

Oficialul a subliniat că impactul economic al conflictului legat de Iran s-a intensificat în ultimele săptămâni, evoluând de la „unul limitat la unul semnificativ”. Tensiunile din zona Strâmtoarea Ormuz - rută prin care tranzitează o parte importantă din petrolul și gazele la nivel mondial - au dus la scumpirea energiei și au generat efecte în lanț asupra economiilor.

Pentru Suedia, aceste evoluții se traduc prin riscuri de creștere a inflației și de încetinire a economiei. Ministrul de Finanțe, Elisabeth Svantesson, a descris situația drept „cea mai gravă criză energetică dintr-o perioadă foarte lungă”.

 

Prima recomandare oficială: lăsați mașina acasă

Executivul de la Stockholm a adoptat deja unele măsuri pentru a limita impactul asupra populației, inclusiv reduceri consistente ale taxelor la benzină și motorină. 

Printre opțiunile analizate de autorități se numără, într-o primă etapă, apeluri către populație pentru reducerea consumului de combustibil și orientarea către transportul public. În paralel, guvernul discută și creșterea producției interne de energie, inclusiv din surse regenerabile - solară, eoliană și hidro -, dar și din energie nucleară.

Autoritățile suedeze urmează să publice la 1 mai un nou set de prognoze economice, care ar putea oferi o imagine mai clară asupra direcției în care se îndreaptă economia și asupra eventualelor măsuri suplimentare.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: criza ormuz suedia raționalizare carburanti
Parteneri