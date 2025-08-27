Criză politică în Franța. Majoritatea populației vrea dizolvarea Parlamentului și alegeri anticipate

Astfel că 63% dintre respondenți sunt favorabili organizării de alegeri anticipate, dar 51% consideră că președintele Macron nu va dizolva Parlamentul în urma moțiunii de cenzură.

Francois Bayrou a cerut o moțiune de cenzură, în contextul dorinței sale de reduceri bugetare, declarând că trecerea moțiunii ar putea arunca țara într-o criză.

Principalele partide de opoziție și-au anunțat susținerea față de demiterea guvernului.

Socialistul Boris Vallaud a anunțat pe X: „Avem nevoie de un alt prim-ministru și, mai ales, de o altă politică”. Jean Luc Mélenchon a cerut demisia președintelui Franței: „Macron trebuie să plece. El este responsabil pentru această criză”.

Sondajul a fost realizat de Ifop pentru LCI TV, pe un eșantion de 1.000 de persoane, în mediul online.