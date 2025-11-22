Cum a fost pregătit planul de pace în Ucraina: Reprezentanți ai Administrației Trump s-au întâlnit cu înalți oficiali din Rusia și Ucraina la Miami

Întâlnirea a avut loc la Miami la sfârșitul lunii octombrie și l-a inclus pe trimisul special Steve Witkoff, ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, și Kiril Dmitriev, care conduce Fondul Rus de Investiții Directe (RDIF), unul dintre cele mai mari fonduri suverane de investiții din Rusia, poivit Reuters.

Aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, Kiril Dmitriev a jucat un rol important în negocierile cu SUA privind războiul din Ucraina și s-a întâlnit cu Witkoff de mai multe ori în acest an.

Administrația Trump a emis o derogare specială pentru a-i permite intrarea sa în țară, a declarat un înalt oficial american pentru Reuters.

Kiril Dmitriev, pe lista persoanelor sancționate de Occident

Dmitriev și fondul de investiții au fost incluși pe lista neagră a guvernului SUA în 2022, în urma invaziei ruse în Ucraina. Sancțiunile interzic cetățenilor și companiilor americane să facă afaceri cu ei.

Reuniunea a dus la elaborarea unui plan în 28 de puncte pentru încheierea războiului, au declarat două persoane familiarizate cu situația. Planul, care a fost făcut public la începutul acestei săptămâni de Axios, a surprins oficialii americani din diferite zone ale administrației și a stârnit confuzie la ambasadele din Washington și din capitalele europene.

De asemenea, a stârnit critici din partea ucrainienilor și a aliaților lor, care consideră că planul favorizează în mod evident interesele Rusiei, președintele ucrainean Volodimir Zelenski promițând vineri că nu va trăda interesele Ucrainei.

Documentul, care solicită concesii teritoriale majore din partea Ucrainei, pare să contravină poziției mai dure adoptate recent de Administrația Trump față de Moscova, inclusiv prin sancțiuni asupra sectorului energetic.

Nu este clar dacă Dmitriev a venit la întâlnirea de la Miami cu anumite cereri din partea Rusiei și dacă acestea au fost incluse în planul de pace.

Un înalt oficial ucrainian, prezent la Miami

Două persoane familiarizate cu întâlnirea au declarat că Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, s-a aflat și el la Miami la începutul acestei săptămâni pentru a discuta planul cu Witkoff.

O altă sursă a declarat că Witkoff i-a vorbit lui Umerov despre plan în timpul acelei vizite și SUA au transmis planul Ucrainei prin intermediul guvernului turc, miercuri, înainte de a-l prezenta direct la Kiev, joi.

Umerov și-a descris rolul ca fiind „tehnic” și a negat că ar fi discutat planul în detaliu cu oficialii americani.

Kiril Dmitriev și Ambasada Ucrainei la Washington nu au răspuns la solicitarea de comentarii.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat într-un comunicat că orice plan de pace „trebuie să ofere garanții de securitate și descurajare pentru Ucraina, Europa și Rusia” și să ofere stimulente economice atât Ucrainei, cât și Rusiei.

„Acest plan a fost elaborat pentru a reflecta realitățile situației și pentru a găsi cel mai bun scenariu avantajos pentru ambele părți, în care ambele părți câștigă mai mult decât trebuie să ofere”, a spus aceasta.

Donald Trump a declarat vineri că se așteaptă ca Zelenski să semneze planul până la Ziua Recunoștinței. SUA au avertizat Ucraina că ar putea reduce asistența militară dacă nu semnează, potrivit Reuters.