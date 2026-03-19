Adio găuri în pereți! Un student a inventat cimentul magnetic

Marco Agustín Secchi, student la inginerie, a dezvoltat un compus din pulberi care, amestecat cu apă, se transformă într-o tencuială cu proprietăți magnetice. Aplicat pe pereți, materialul numit Ironplac atrage și susține obiecte atunci când se utilizează magneți mici.

Procesul este simplu. Dacă doriți să agățați un tablou, adăugați un mic magnet la ramă și acesta rămâne lipit de perete fără nicio intervenție mecanică. Nu sunt necesare găuri, dibluri sau șuruburi.

Una dintre cele mai frecvente probleme în locuințele închiriate este interdicția de a face găuri în pereți. Proprietarii cer de obicei restituirea apartamentului în starea inițială, iar găurile lăsate de burghie sunt o sursă constantă de conflicte.

Ironplac ar putea rezolva această problemă, permițând chiriașilor să-și decoreze spațiul fără a deteriora pereții. Aceeași soluție ar putea fi utilă în ateliere, birouri sau orice spațiu în care organizarea flexibilă contează.

Deocamdată, Ironplac a fost testat doar cu obiecte ușoare. Studentul continuă cercetările pentru a stabili limitele materialului și pentru a-l adapta normelor de construcție. Potrivit elEconomista.es, ideea rămâne la stadiul de proiect, dar potențialul său este considerat semnificativ.

(sursa: Mediafax)