Cursa contra cronometru a Ucrainei: Zelensky lovește în inima Rusiei înainte de iarnă. Strategia pentru a-l forța pe Putin să negocieze

Oficialii de la Kiev cred că următoarele luni ar putea reprezenta cea mai bună oportunitate de a slăbi capacitatea de luptă a Moscovei înainte ca Rusia să lanseze, din nou, ofensiva energetică din timpul iernii.

În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone cu rază lungă de acțiune asupra infrastructurii energetice rusești. Potrivit unor oficiali ucraineni și europeni citați de POLITICO, scopul nu este doar provocarea unor pagube materiale, ci transformarea avantajului militar actual într-un avantaj politic, înainte ca eventualele negocieri de pace să revină pe agenda internațională.

Războiul intră într-o nouă etapă

În primii ani ai conflictului, Ucraina s-a concentrat în special pe apărarea propriului teritoriu și pe lovirea pozițiilor militare aflate în apropierea frontului.

Astăzi, situația este diferită. Noile drone dezvoltate de industria ucraineană pot lovi ținte aflate la peste 2.500 de kilometri distanță, ceea ce înseamnă că aproape întreaga infrastructură energetică europeană a Rusiei a devenit vulnerabilă.

Printre cele mai importante lovituri din ultimele săptămâni se numără atacul asupra rafinăriei din Omsk, una dintre cele mai mari din Federația Rusă, responsabilă pentru aproximativ 10% din producția totală de produse petroliere rafinate. Ucrainenii susțin că au fost lovite și rafinării din Tatarstan, Saratov și Voronej, iar o dronă a avariat inclusiv un petrolier aflat în apropierea Mării Azov.

Din punct de vedere militar, alegerea acestor ținte nu este întâmplătoare. Armata rusă depinde de un flux constant de benzină, motorină și combustibil pentru aviație.

Atunci când o rafinărie este scoasă din funcțiune, efectele se propagă rapid în economie:

scade producția de carburanți;

cresc costurile logistice;

armata este obligată să transporte combustibil de la distanțe mai mari;

apar presiuni suplimentare asupra bugetului de război al Kremlinului.

Potrivit autorităților ucrainene, în mai multe regiuni ale Rusiei au fost deja raportate probleme de aprovizionare cu carburanți, iar în Crimeea au fost introduse restricții privind vânzarea de combustibil.

Crimeea rămâne una dintre principalele mize

Peninsula anexată ilegal de Rusia în 2014 are o importanță strategică uriașă. De aici sunt coordonate operațiuni militare în sudul Ucrainei, iar bazele navale și aeriene din Crimeea joacă un rol esențial în controlul Mării Negre. Lovirea infrastructurii energetice și logistice din peninsulă nu înseamnă doar reducerea capacității militare a Rusiei.

Ea afectează și imaginea pe care Kremlinul încearcă să o proiecteze: aceea că regiunea este complet securizată și integrată în Federația Rusă.

Ucraina știe că timpul nu este de partea sa

Oficialii de la Kiev spun că actualul avantaj trebuie exploatat rapid. Experiența ultimilor ani arată că Rusia își adaptează relativ repede tacticile și tehnologia. Dronele cu rază lungă de acțiune, care astăzi reprezintă unul dintre principalele avantaje ale Ucrainei, ar putea fi copiate sau contracarate în lunile următoare.

Din acest motiv, Ucraina încearcă să maximizeze presiunea înainte ca Moscova să își refacă apărarea.

De ce iarna este decisivă

Există însă și un alt motiv pentru care Kievul accelerează operațiunile. Iarna a devenit, practic, un al doilea front al războiului.

În fiecare sezon rece de la începutul invaziei, Rusia a lansat campanii masive de bombardare a infrastructurii energetice ucrainene.

Țintele au fost centrale electrice, stații de transformare, rețele de distribuție și sisteme de încălzire.

Scopul este simplu: să lase milioane de oameni fără electricitate și căldură în perioade în care temperaturile coboară frecvent sub minus 20 de grade Celsius.

Autoritățile ucrainene au reușit să refacă o parte importantă a infrastructurii, însă avertizează că un nou val de atacuri este aproape inevitabil.

Presiune și pe plan diplomatic

Strategia militară este legată și de calculele politice. Președintele Volodimir Zelenski încearcă să intre în eventualele negocieri de pace dintr-o poziție de forță. Potrivit surselor citate de POLITICO, Kievul se teme că orice inițiativă diplomatică ar putea pune presiune mai degrabă pe Ucraina decât pe Rusia.

Din acest motiv, mesajul transmis aliaților occidentali este clar: mai mult sprijin militar și mai puține concesii făcute Moscovei.

Un semnal și pentru Belarus

Oficialii ucraineni văd și un efect indirect al acestor lovituri. În ultimele săptămâni, președintele Volodimir Zelenski l-a avertizat pe liderul belarus Aleksandr Lukașenko că anumite echipamente utilizate de armata rusă de pe teritoriul Belarusului ar putea deveni ținte militare.

Potrivit Kievului, Minskul a retras ulterior respectivele instalații. Analiștii interpretează gestul drept un semn că Belarus încearcă să evite implicarea directă într-un conflict din ce în ce mai imprevizibil.

Cursa tehnologică este departe de a se încheia

Succesul actual al Ucrainei se bazează în mare măsură pe inovație. Industria de apărare ucraineană dezvoltă drone într-un ritm fără precedent, adaptând permanent tehnologia la realitățile de pe front.

Oficialii de la Kiev avertizează însă că acest avantaj poate fi păstrat doar dacă partenerii occidentali continuă să finanțeze cercetarea și producția.

Oficiali din Ministerul Apărării au declarat recent că fiecare nou ciclu de inovație oferă Ucrainei aproximativ șase luni de avantaj înainte ca Rusia să găsească metode de contracarare.

Dar Ucraina are încă o vulnerabilitate majoră. În ciuda succesului operațiunilor cu drone, apărarea antiaeriană rămâne una dintre cele mai mari probleme.

Rachetele balistice lansate de Rusia continuă să provoace pierderi importante, iar Ucraina insistă asupra livrării unor noi sisteme Patriot și a unui număr mai mare de interceptoare.

Președintele Donald Trump a anunțat recent că Statele Unite sunt dispuse să acorde licențe pentru producerea unor sisteme Patriot destinate Ucrainei, un semnal interpretat de diplomați drept o apropiere vizibilă între Washington și Kiev.

O cursă contra cronometru

Pentru Ucraina, următoarele luni ar putea fi decisive. Dacă va reuși să mențină presiunea asupra economiei și infrastructurii energetice rusești înainte de venirea iernii, Kievul speră să intre într-o eventuală rundă de negocieri dintr-o poziție mai favorabilă.

Dacă însă Rusia își adaptează rapid tehnologia și reia ofensiva asupra sistemului energetic ucrainean, avantajul obținut în ultimele luni s-ar putea reduce considerabil.

După mai bine de patru ani de război, conflictul nu mai este doar o confruntare între armate, ci și o competiție a tehnologiei, a industriei și a capacității fiecărei părți de a rezista mai mult decât adversarul.

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