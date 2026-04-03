Cutremur cu 8 morți în Afganistan

de Redacția Jurnalul    |    03 Apr 2026   •   22:48
Sursa foto: Hepta

Opt persoane au fost ucise şi un copil a fost rănit vineri, după ce o clădire s-a prăbuşit la Kabul din cauza unui cutremur, a anunţat Autoritatea Naţională de Management al Dezastrelor din Afganistan, transmite Reuters.

Un cutremur cu magnitudinea 5,9 a lovit vineri regiunea Hindu Kush din Afganistan, a anunţat şi Centrul German de Geoştiinţe (GFZ).

Seismul a avut loc la o adâncime de 177 km, conform GFZ.

Cutremurul a fost resimţit puternic în capitala Pakistanului, Islamabad, la Kabul în Afganistan şi în capitala Indiei, New Delhi, potrivit Reuters.

Afganistanul, înconjurat de munţi înalţi, este predispus la o serie de dezastre naturale. Cutremurele sale sunt cele mai mortale din lume, ucigând în medie aproximativ 560 de oameni în fiecare an.

Un puternic cutremur cu magnitudinea de 6,3 care a avut loc în această ţară în luna noiembrie s-a soldat cu cel puţin 27 morţi şi a distrus sute de case, scrie AGERPRES

