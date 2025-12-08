Cutremur de peste 7 grade în Japonia. Localnicii, pregătiți pentru dezastre

Prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, a avertizat locuitorii din zonele în care s-au înregistrat cutremure puternice să rămână în alertă pentru încă o săptămână, potrivit Sky News. Asta deoarece este posibil să apară noi cutremure.

„Vă rugăm să acordați o atenție deosebită informațiilor de la Agenția Meteorologică Japoneză și de la administrațiile locale”, a spus ea într-un comunicat pe rețelele de socializare.

De asemenea, locuitorii au fost sfătuiți să facă pregătiri pentru dezastre și să plece imediat dacă simt un cutremur.

Japonia a fost lovită luni de un cutremur și un tsunami puternice. Cutremurul a fost înregistrat la ora locală 23:15, la aproximativ 80 km în largul coastei de nord-est a Japoniei și la 50 km sub suprafața mării. Seismul a avut o magnitudine de 7,6, conform estimărilor inițiale, și a fost urmat de cel puțin trei replici puternice.

Alerte de tsunami au fost emise pentru trei regiuni în care se află aproximativ 90.000 de locuitori. Valuri de tip tsunami de mici dimensiuni au lovit comunitățile de coastă într-un interval de două ore.

Mai multe persoane au fost rănite și există pagube însemnate. Autoritățile fac bilanțul și urmează să prezinte rezultatele.

