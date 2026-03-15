Zi decisivă pentru Marile Parchete: CSM dă votul final pentru Alex Florența și Marius Voineag

Alex Florenţa (actualul procuror general) şi Marius Voineag (în prezent şeful DNA) nu au mai dorit să candideze pentru un al doilea mandat, însă au optat pentru funcţii de rangul doi.



Ei au susţinut miercuri şi joi interviurile la CSM, dar nu au reuşit să obţină o majoritate favorabilă în Consiliu, ambii primind trei voturi "pentru" şi trei "împotrivă".



În consecinţă, votul va fi reluat luni, fără ca cei doi să mai răspundă întrebărilor procurorilor din CSM.



Tot luni este programată şi susţinerea interviului de către Ioan Viorel Cerbu, selectat de ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, pentru funcţia de procuror-şef al DNA.



Până în prezent, din cinci candidaţi audiaţi la CSM, doar Codrin Horaţiu Miron a reuşit să obţină aviz favorabil pentru funcţia de şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.



În schimb, Cristina Chiriac - propusă pentru funcţia de procuror general şi Gill-Julien Grigore-Iacobici - pentru procuror-şef adjunct al DIICOT au primit aviz negativ iar Alex Florenţa şi Marius Voineag - balotaj.



Conform legii, Secţia pentru procurori a CSM emite un aviz consultativ motivat, după care propunerile făcute de ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, sunt înaintate preşedintelui Nicuşor Dan.



În cazul emiterii unui aviz negativ al Secţiei pentru procurori a CSM, ministrul Justiţiei organizează un nou interviu exclusiv cu candidatul care a primit aviz negativ şi în urma acestui interviu, ministrul Justiţiei poate continua procedura prin transmiterea către preşedintele României a propunerii de numire în funcţia de conducere, însoţită de toate documentele relevante, sau retrage propunerea, urmând a declanşa o nouă procedură de selecţie în maximum 60 de zile.



Preşedintele României poate refuza, motivat, numirea în funcţiile de conducere, aducând la cunoştinţa publicului motivele refuzului. Decretul preşedintelui de numire în funcţie sau refuzul motivat al acestuia se emite în maximum 60 de zile de la data transmiterii propunerii de către ministrul Justiţiei. AGERPRES