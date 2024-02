Interviul lui Putin cu Tucker Carlson: Ucraina, ortodoxism, sufletul rusesc și inteligența artificială. Iată principalele declarații ale președintelui Rusiei

Preşedintele rus, Vladimir Putin, a deschis interviul cu cea ce numit "mic context istoric". Pentru mai bine de 20 de minute, Putin a vorbit despre versiunea sa a istoriei, inclusiv despre crearea statului rus.

Preşedintele rus a spus că îi va oferi "documente" lui Carlson "ca să nu credeţi că inventez lucruri".

După "lecţie de istorie" din partea lui Vladimir Putin, Tucker Carlson l-a întrebat: "Dumneavoastră susţineţi că Ucraina, cu siguranţă părţi din Ucraina, estul Ucrainei, este de fapt Rusia, de sute de ani. De ce nu aţi luat-o pur şi simplu când aţi devenit preşedinte acum 24 de ani?

"Aveţi arme nucleare. Ei nu au. Este de fapt pământul vostru. De ce aţi aşteptat atât de mult?"

Preşedintele rus a evitat un răspuns. Putin a continuat să vorbească despre istorie, spunând că ţările care făceau parte din URSS au fost "consacrate ca aparţinând Rusiei" după cel de-al Doilea Război Mondial.

El a spus că zone care au devenit ulterior parte a Republicii Sovietice Ucraina au fost transferate "din motive inexplicabile" şi că "nu au fost niciodată numite Ucraina", transmite Mediafax.

Potrivit Antena 3 CNN, Vladimir Putin consideră că Rusia are un drept istoric asupra unor părți din vestul Ucrainei.

”Occidentul se teme de o China puternică mai mult decât de o Rusie puternică”

Cele mai importante declarații ale președintelui Rusiei:

Occidentul se teme de o China puternică mai mult decât de o Rusie puternică, deoarece Rusia a câștigat 150 de milioane de oameni, iar China are o populație de 1,5 miliarde de locuitori. Iar economia sa crește cu pași repezi, adică 5% pe an. Înainte era chiar mai mult, dar asta este suficient pentru China.

Potențialul Chinei este enorm. Este cea mai mare economie din lume în prezent în ceea ce privește paritatea puterii de cumpărare și dimensiunea economiei. Depășește deja de mult timp Statele Unite și crește într-un ritm rapid. Să nu vorbim despre cine se teme de cine. Haideți să nu raționăm în astfel de termeni.

Putin, despre Statele Unite: ”Ne-ați păcălit!”

Și haideți să intrăm în faptul că după 1991, când Rusia se aștepta să fie primită în familia frățească a națiunilor civilizate, nu s-a întâmplat nimic de genul acesta.

Ne-ați păcălit. Nu mă refer la voi personal când spun voi. Bineînțeles că mă refer la Statele Unite. Promisiunea a fost că NATO nu se va extinde spre est. Dar s-a întâmplat de cinci ori. Au fost cinci valuri de expansiune. Noi am tolerat toate acestea. Am încercat să îi convingem. Le spuneam: “Vă rugăm să nu o faceți”. Acum suntem la fel de burghezi ca și voi

Am văzut cum se rezolvă problemele în NATO. O să vă dau un alt exemplu acum, referitor la Ucraina. Conducerea SUA exercită presiuni și toți membrii NATO votează cu obediență. Chiar dacă nu le place ceva.

Când a vorbit ultima dată Putin cu Biden: ”Nu-mi amintesc”

Tucker: Ei bine, dar nu ați vorbi cu președintele ucrainean. Ați vorbi cu președintele american. Când ați vorbit ultima dată cu Joe Biden?

Cu Vladimir Putin: Ei bine, nu-mi amintesc când am vorbit cu el. Nu-mi amintesc. Putem să ne uităm.

Tucker: Nu vă amintiți?

Vladimir Putin: Nu. De ce? Trebuie să-mi amintesc totul? Am propriile mele lucruri de făcut. Avem afaceri politice interne.

Tucker: Ei bine, el finanțează războiul în care lupți tu, așa că mă gândesc că asta ar fi memorabil.

Vladimir Putin: Ei bine, da, el finanțează, dar am vorbit cu el înainte de operațiunea militară specială, bineînțeles. Și i-am spus atunci, apropo, nu voi intra în detalii, nu o fac niciodată. Dar i-am spus, atunci, cred că faceți o greșeală uriașă, de proporții istorice, sprijinind tot ceea ce se întâmplă acolo, în Ucraina, îndepărtând Rusia. I-am spus, i-am spus în repetate rânduri, apropo, cred că ar fi corect dacă m-aș opri aici.

Tucker: Ce a spus?

Vladimir Putin: Întrebați-l, vă rog, este mai ușor pentru dumneavoastră. Sunteți un cetățean al Statelor Unite. Du-te și întreabă-l. Nu este potrivit ca eu să comentez conversația noastră.

Tucker: Dar nu ați mai vorbit cu el de dinainte de februarie 2022.

Vladimir Putin: Nu, nu am vorbit. Totuși, anumite contacte sunt menținute. Apropo de asta. Vă amintiți ce v-am spus despre propunerea mea de a lucra împreună la un sistem de apărare antirachetă?

Tucker: Da.

Vladimir Putin: Puteți să-i întrebați pe toți. Toți sunt teferi și nevătămați. Mulțumesc lui Dumnezeu. Fostul președinte. Condoleezza este teafără și nevătămată. Și cred că domnul Gates și actualul director al agenției de informații, domnul Burns, pe atunci ambasador în Rusia, după părerea mea, sunt foarte reușiți, domnule ambasador. Cu toții au fost martori la aceste conversații. Întrebați-i. La fel și aici. Dacă vă interesează ce mi-a răspuns domnul președinte Biden, întrebați-l pe el. În orice caz, vorbesc cu el despre asta.

Putin: ”Dacă vreți cu adevărat să opriți luptele, trebuie să încetați să mai furnizați arme”

Tucker: Sunt cu siguranță interesat. Dar, din exterior, se pare că acest lucru ar putea evolua sau evolua în ceva care să aducă întreaga lume în conflict și ar putea, ăăă, să inițieze vreo lansare nucleară. Și atunci de ce nu-l suni pe Biden și să-i spui, hai să rezolvăm asta.

Vladimir Putin: Ce este de rezolvat? Este foarte simplu. Repet, avem contacte prin diverse agenții. Vă voi spune ce spunem în această chestiune și ce transmitem conducerii SUA. Dacă vreți cu adevărat să opriți luptele, trebuie să încetați să mai furnizați arme. Totul se va termina în câteva săptămâni. Asta este tot. Și apoi putem conveni asupra unor termeni înainte de a face asta, opriți-vă. Ce este mai ușor? De ce l-aș suna? Despre ce ar trebui să vorbesc cu el? Sau să-l implor pentru ce?

Putin, despre ”amenințarea rusească imaginară”

Tucker: Credeți că NATO este îngrijorată că acest lucru ar putea deveni un război global sau un conflict nuclear?

Vladimir Putin: Cel puțin despre asta vorbesc ei. Și încearcă să își intimideze propria populație cu o amenințare rusească imaginară. Acesta este un fapt evident. Iar oamenii care gândesc, nu filfizonii, ci oamenii care gândesc, analiștii, cei care sunt implicați în politica reală, pur și simplu oamenii inteligenți, înțeleg perfect că este un fals. Ei încearcă să alimenteze amenințarea rusă.

Tucker: Amenințarea la care cred că vă referiți este o invazie rusă în Polonia. Letonia. Un comportament expansionist. Vă puteți imagina un scenariu în care să trimiteți trupe rusești în Polonia?

Vladimir Putin: Doar într-un singur caz, dacă Polonia atacă Rusia. De ce? Pentru că nu avem niciun interes în Polonia, Letonia sau oriunde altundeva. De ce am face așa ceva? Pur și simplu nu avem niciun interes. Este doar o amenințare.

”Este împotriva bunului simț să te implicit într-un fel de război global”

Tucker: Ei bine, argumentul, știu că știți asta, este că, ei bine, a invadat Ucraina. Are obiective teritoriale pe tot continentul. Iar dumneavoastră spuneți fără echivoc că nu aveți.

Vladimir Putin: Este absolut exclus. Pur și simplu nu trebuie să fii niciun fel de analist. Este împotriva bunului simț să te implici într-un fel de război global, iar un război global va aduce întreaga omenire în pragul distrugerii. Este evident. Există cu siguranță mijloace de descurajare. Ei au speriat pe toată lumea cu noi tot timpul. Mâine, Rusia va folosi arme nucleare tactice. Mâine, Rusia va folosi asta. Nu, poimâine. Și ce dacă? Pentru a extorca bani suplimentari de la contribuabilii americani și contribuabilii europeni în confruntarea cu Rusia în teatrul de război ucrainean. Dar scopul este de a slăbi Rusia cât mai mult posibil.

”Nu înțeleg de ce soldații americani ar trebui să lupte în Ucraina”

Tucker: Unul dintre, senatorii noștri seniori din Statele Unite din statul New York, Chuck Schumer, a declarat ieri, cred, că trebuie să continuăm să finanțăm efortul ucrainean, sau cetățenii soldați americani ar putea ajunge să lupte acolo. Cum apreciați acest lucru?

Vladimir Putin: Aceasta este o provocare și o provocare ieftină. Nu înțeleg de ce soldații americani ar trebui să lupte în Ucraina. Ei sunt mercenari din Statele Unite. Sunt cel mai mare număr de mercenari vine din Polonia, pe locul doi fiind mercenari din Statele Unite și pe locul trei mercenari din Georgia. Ei bine, dacă cineva are dorința de a trimite trupe regulate, acest lucru ar aduce cu siguranță omenirea în pragul unui conflict global foarte grav. Acest lucru este evident.

Au nevoie Statele Unite de acest lucru? Pentru ce? La mii de kilometri distanță de teritoriul național. Nu aveți nimic mai bun de făcut? Aveți probleme la graniță. Probleme cu migrația, probleme cu datoria națională. Mai mult de 33 de trilioane de dolari. Nu aveți nimic mai bun de făcut. Așa că ar trebui să luptați în Ucraina. Nu ar fi mai bine să negociați cu Rusia? Să încheiați un acord. Înțelegând deja situația care se dezvoltă astăzi, realizând că Rusia va lupta pentru interesele sale până la capăt. Și realizând acest lucru de fapt o întoarcere la bunul simț, începeți să respectați țara noastră și interesele sale și căutați anumite soluții. Mi se pare că acest lucru este mult mai inteligent și mai rațional.

Putin susține că CIA a aruncat în aer Nord Stream

Tucker: Cine a aruncat în aer Nord Stream?

Vladimir Putin: Tu, cu siguranță.

Tucker: Am fost ocupat în acea zi. Nu eu am aruncat în aer Nord Stream. Mulțumesc totuși.

Vladimir Putin: Poate că tu personal ai un alibi, dar CIA nu are un astfel de alibi.

Tucker: Ați avut dovezi că NATO sau CIA au făcut-o?

Vladimir Putin: Știți, nu voi intra în detalii, dar oamenii spun întotdeauna că în astfel de cazuri, căutați pe cineva care este interesat. Dar, în acest caz, nu trebuie să căutăm doar pe cineva care este interesat, ci și pe cineva care are capacități, pentru că pot exista mulți oameni interesați, dar nu toți sunt capabili să se scufunde pe fundul Mării Baltice și să efectueze această explozie. Aceste două componente ar trebui să fie conectate. Cine este interesat și cine este capabil să o facă?

Tucker: Dar eu sunt confuz. Adică, acesta este cel mai mare act de terorism industrial din toate timpurile și este cea mai mare emisie de CO2 din istorie. Bine, deci dacă ai avea dovezi și, probabil, având în vedere serviciile tale de securitate sau serviciile de informații, ai avea că NATO, SUA, CIA, Occidentul au făcut asta, de ce nu le-ai prezenta și nu ai obține o victorie propagandistică?

Vladimir Putin: În războiul propagandei, este foarte dificil să învingi Statele Unite, pentru că Statele Unite controlează toată mass-media din lume și multe mass-media europene. Beneficiarul final al celor mai mari media europene sunt instituțiile financiare americane. Nu știți asta? Așadar, este posibil să te implici în această activitate, dar costurile sunt prohibitive, ca să spunem așa. Putem pur și simplu să ne luminăm sursele de informare și nu vom obține rezultate. Este clar pentru întreaga lume ce s-a întâmplat atunci. Chiar și analiștii americani vorbesc direct despre acest lucru. Este adevărat.

Putin, despre Zelenski: ”Și-a înșelat alegătorii”

Tucker: Credeți că Zelenski are libertatea de a negocia o soluție la acest conflict?

Vladimir Putin: Nu cunosc detaliile. Desigur, îmi este greu să judec, dar cred că are. În orice caz, obișnuia să aibă. Tatăl său a luptat împotriva fasciștilor naziști în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Am vorbit odată cu el despre asta. L-am întrebat, Volodimir, ce faci? De ce susții neo-naziștii din Ucraina astăzi, în timp ce tatăl tău a luptat împotriva fascismului? El a fost soldat în prima linie. Nu vă voi spune ce mi-a răspuns. Acesta este un subiect separat și cred că este incorect din partea mea să fac acest lucru.

Dar în ceea ce privește libertatea de alegere. De ce nu? El a venit la putere pe baza așteptărilor poporului ucrainean că va conduce Ucraina spre pace. El a vorbit despre acest lucru. Datorită acestui lucru a câștigat alegerile în mod covârșitor. Dar apoi, când a ajuns la putere, în opinia mea, a realizat două lucruri.

În primul rând, este mai bine să nu te confrunți cu neonaziștii și naționaliștii, deoarece aceștia sunt agresivi și foarte activi. Te poți aștepta la orice din partea lor.

Și, în al doilea rând, Occidentul condus de SUA îi susține și îi va susține întotdeauna pe cei care se dușmănesc cu Rusia. Este benefic și sigur. Așa că a adoptat poziția respectivă, în ciuda faptului că a promis poporului său să pună capăt războiului din Ucraina. Și-a înșelat alegătorii.

Putin: ”Președintele Ucrainei a emis un decret care interzice negocierile cu noi”

Tucker: Dar credeți că în acest moment, începând cu februarie 2024, el are latitudinea, libertatea de a vorbi direct cu dumneavoastră sau cu guvernul dumneavoastră despre a pune capăt acestei situații, care în mod clar nu ajută țara sa sau lumea. Credeți că poate face acest lucru?

Vladimir Putin: De ce nu? El se consideră un șef de stat. A câștigat alegerile. Deși noi credem în Rusia că lovitura de stat este sursa principală de putere pentru tot ceea ce s-a întâmplat după 2014. Și, în acest sens, chiar și astăzi, guvernul este defect. Dar el se consideră președinte și este recunoscut de Statele Unite, de toată Europa și, practic, de tot restul lumii în această calitate. De ce nu? El poate.

Am negociat cu Ucraina la Istanbul. Am căzut de acord. El era conștient de acest lucru. Mai mult, liderul grupului de negociere, dl Arakhamia, cred că e numele său de familie, conduce încă fracțiunea partidului de guvernământ, partidul președintelui în Rada. El conduce în continuare fracțiunea prezidențială în Rada, parlamentul țării. El încă mai stă acolo. Și-a pus chiar semnătura preliminară pe document. Vă spun eu. Dar apoi a declarat public în fața întregii lumi: eram gata să semnăm acest document, dar domnul Johnson, pe atunci prim-ministru, a venit și ne-a descurajat să facem acest lucru, spunând că este mai bine să ne luptăm cu Rusia. Ei ar fi dat tot ce era necesar pentru ca noi să returnăm ceea ce s-a pierdut în timpul confruntărilor cu Rusia. Iar noi am fost de acord cu această propunere. Uite, declarația sa a fost publicată. A spus-o în mod public. Se poate reveni la asta sau nu? Întrebarea este dacă vor sau nu?

Mai departe, președintele Ucrainei a emis un decret care interzice negocierile cu noi. Să anuleze acest decret. Și asta e tot. Noi nu am refuzat niciodată negocierile, într-adevăr. Auzim tot timpul: este Rusia pregătită? Da. Noi nu am refuzat. Ei au fost cei care au refuzat în mod public. Ei bine, să își anuleze decretul și să intre în negocieri. Noi nu am refuzat niciodată. Iar faptul că se supun cererii sau convingerii domnului Johnson, fostul prim-ministru al Marii Britanii, pare ridicol. Și este foarte trist pentru mine, deoarece, așa cum a spus domnul Arakhamia, am fi putut opri aceste ostilități cu război cu un an și jumătate în urmă deja. Dar britanicii ne-au convins și noi am refuzat acest lucru. Unde este domnul Johnson acum? Iar războiul continuă.

Vladimir Putin, despre ortodoxism și sufletul rusesc

Tucker: Singurul mod în care religiile sunt diferite este că creștinismul este în mod specific o religie non-violentă. Iisus spune să întorci și celălalt obraz. Nu ucideți. Cum poate un lider care trebuie să ucidă – din orice țară – cum poate un lider să fie creștin? Cum te împaci cu asta?

Vladimir Putin: Este foarte ușor atunci când este vorba de a te proteja pe tine însuți și familia ta, patria ta. Noi nu vom ataca pe nimeni. Când au început evoluțiile din Ucraina? De la lovitura de stat și de când au început ostilitățile din Donbas. Atunci au început.

Iar noi ne protejam poporul, pe noi înșine, patria și viitorul nostru. În ceea ce privește religia în general, știți, nu este vorba de manifestări externe. Nu este vorba de a merge la biserică în fiecare zi sau de a da cu capul de podea. Este în inimă, iar cultura noastră este atât de orientată spre om. Dostoievski, care era foarte cunoscut în Occident și geniul culturii ruse, al literaturii ruse, a vorbit mult despre asta, despre sufletul rusesc. La urma urmei, societatea occidentală este mai pragmatică. Poporul rus se gândește mai mult la eternitate, la valorile morale. Nu știu, poate nu veți fi de acord cu mine, dar cultura occidentală este mai pragmatică până la urmă.

Putin îl laudă pe Elon Musk

Tucker: Așadar, când credeți că începe imperiul AI?

Vladimir Putin: Pui întrebări din ce în ce mai complicate. Pentru a răspunde la ele trebuie să fii un expert în numere mari, date mari și AI. Omenirea se confruntă în prezent cu multe amenințări din cauza cercetătorilor genetici, acum este posibil să se creeze acest supraom. O ființă umană specializată. Un atlet modificat genetic, un om de știință, un militar. Există informații potrivit cărora Elon Musk a implantat deja cipul în creierul uman în SUA.

Tucker: Ce părere aveți despre asta?

Vladimir Putin: Cred că pe Elon Musk nu-l poate opri nimeni. El va face ceea ce crede de cuviință. Cu toate acestea, va trebui să găsiți un teren comun cu el. Căutați modalități de a-l convinge. Cred că este o persoană inteligentă. Cred cu adevărat că este. Așa că va trebui să ajungeți la un acord cu el, deoarece acest proces trebuie să fie formalizat și supus anumitor reguli.

Omenirea trebuie să se gândească la ce se va întâmpla datorită celei mai noi dezvoltări în domeniul geneticii sau al inteligenței artificiale? Se poate face o predicție aproximativă a ceea ce se va întâmpla. Odată, omenirea a simțit o amenințare existențială venită din partea armelor nucleare. Toate națiunile nucleare au început să se înțeleagă între ele, deoarece au realizat că utilizarea neglijentă a armelor nucleare ar putea duce omenirea la dispariție.

Astăzi este imposibil să oprești cercetarea în domeniul geneticii sau al inteligenței artificiale, așa cum a fost imposibil să oprești utilizarea prafului de pușcă în trecut. Dar, de îndată ce vom realiza că amenințarea vine din dezvoltarea necontrolată și necontrolată a IA sau a geneticii sau a oricărui alt domeniu, va veni momentul să se ajungă la un acord internațional privind modul de reglementare a acestor lucruri.