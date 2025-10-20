Deficiență gravă: Ce a provocat deraierea funicularului din Lisabona

Cablul cu care erau legate cele două cabine ale funicularului Gloria din Lisabona, a cărui deconectare a cauzat deraierea uneia dintre ele la începutul lunii septembrie, provocând moartea a 17 persoane, nu respecta standardele, conform constatărilor preliminare publicate luni într-un raport de Biroul pentru Prevenirea şi Investigarea Accidentelor Aeriene şi Feroviare (GPIAAF), relatează AFP.



GPIAAF a recomandat de asemenea ca celelalte funiculare din capitala portugheză să rămână oprite, funcţionarea acestora fiind suspendată de la accidentul din 3 septembrie, pentru a se asigura că acestea dispun de sisteme de fixare a cablurilor şi de frânare "capabile să imobilizeze cabinele în caz de rupere a cablului".



Linia de funicular, deschisă în 1885, leagă centrul oraşului Lisabona, în apropiere de Piaţa Restauradores, de Bairro Alto, sau Cartierul Superior, renumit pentru viaţa sa de noapte vibrantă.



Linia Gloria transportă anual aproximativ 3 milioane de oameni, potrivit primăriei.

Sursa: AGERPRES